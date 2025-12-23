Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

男神吴彦祖北京街头戴口罩低调「游荡」 拿手机望实人群 周围揾「猎物」真面目曝光

影视圈
更新时间：23:00 2025-12-23 HKT
发布时间：23:00 2025-12-23 HKT

51岁的型男吴彦祖（Daniel）与混血名模Lisa S.结婚15年，育有一女儿吴斐然（Raven），一家三口于美国定居。而最近就有网民不约而同在北京街头遇见吴彦祖，见他不停游走找「猎物」。　

吴彦祖当街头摄影师

原来吴彦祖是要当街头摄影师，近日网上流出多条他为途人进行街头拍摄的视频和相片，片中的吴彦祖戴着口罩，穿黑色羽绒外套、灰色长裤，打扮十分扑素，见他拿着一部智能手机四出寻找目标，当有途人愿意当其模特儿时，他全神贯注地构思画面，又跟「模特儿」互相沟通，甚至单膝蹲下来调教拍摄角度，务求以最佳角度来，态度认真又专业。其后当他除去口罩露出「真面目」，不少人都感到十分惊喜！

相关阅读：吴彦祖自称「老司机」教Lisa S.揸跑车 一句话曝光夫妻真实婚姻实况

吴彦祖落的士高跳舞被严惩

吴彦祖早前亦IG分享了一张北京街道的照片，并以英文发文表示与北京的缘份：「1994年，我在北京和北京武术队一起过暑假。1978年，我曾经和父母在一起过两次，1986年，我曾经和父母在一起，但这是我第一次自己来。是一个截然不同的中国，当然是一个截然不同的北京。」还忆起学生时期的生活趣事：「记得与同住石沙海体育学院队友，一起搭111巴士到王府井买无处不在的蓝色运动服，当时唯一的「的士高」是Hard Rock Cafe，我们周末去那里跳舞，被教练发现后，接下来的受到非常严重的惩罚。那个老中国早已消失，但我很高兴仍留在我的记忆中。」

相关阅读：吴彦祖老婆变化惊人忽然女生男相 一特征激似老公惹热议 近年传过无性婚姻

 

