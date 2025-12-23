Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

万千星辉颁奖典礼2025丨王敏奕不敢向老爷曾志伟拉票 龚慈恩预告或母女档亮相颁奖礼 蒋祖曼有信心夺奖：不能辜负支持者

影视圈
更新时间：21:45 2025-12-23 HKT
发布时间：21:45 2025-12-23 HKT

龚慈恩、蒋祖曼及王敏奕均凭《新闻女王2》入围「最佳女配角」十强，问是否内讧争奖，她们否认，认为是公平竞争，蒋祖曼觉得该剧有四个角色入围十强，而且也各有特点。至于是否有信心得奖？王敏奕坦言随着身边的朋友及家人帮她拉票令她信心大增，自己也扚起心肝拉票，希望不要辜负他们的努力，蒋祖曼指以往没信心，但今年觉得能站在这个台上，得到很多人支持才能来到这一步，认为得来不易，不能辜负他们，所以今年自己也很有信心。

传Link给家人叫帮手投票

龚慈恩坦言很难得能集合那么多好演员一起拍剧，无论幕前幕后也付出了很多，已经当赢了。至于会否努力拉票？王敏奕笑言没有特别做什么，但今年首次传连结给家人叫帮手投票：「以前都未试过叫人帮手投，尤其系send俾屋企人、我细佬，真系未试过过，但今年有做，（发比所有人？）呢下就觉得自己朋友唔够多，觉得有多啲朋友就好！（传畀老爷曾志伟？）老爷就冇send。」

女儿帮忙拉票

对于龚姐现时被指是大热，她冧爆指女儿林恺铃在社交网贴出照片帮自己拉票，坦然那么多年也未试过，所以好开心，至于女儿到时是否会陪她一起出席颁奖礼，龚姐指她正忙于拍摄剧集，若不需要开工可能会来。蒋祖曼则笑指会在网上呼吁人投票的时候，没有告知对方有三票，以及投完可更改人选。另外，刘佩玥也凭《侠医》入围「最佳女配角」十强，通告上亦表示她会出席，不过最后TVB表示她有工作在身而未能出席。
 

