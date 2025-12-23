TVB「准一线小生」遭质疑知名度不足 被当路人甲一反应见真实人品 粉丝：佢都唔识？

现年28岁、近年备受TVB力捧的丁子朗，长得高大又靓仔，当年参加《2016年香港先生选举》夺得亚军之外、同时亦获颁「最上镜先生」及「现场最受欢迎香港先生」，年前更在《万千星辉颁奖典礼2021》获得「飞跃进步男艺员」奖。入来以来，参演过不少剧集演出的丁子朗，日前竟被街头摄影师被误当路人甲，场面尴尬！

摄影师狂赞丁子朗靓仔

日前有一位街头摄影师在西九龙文化区欣赏圣诞布置期间，巧遇靓仔丁子朗，岂料该摄影师完全不认不出他是艺人，在片中听到摄师一开始上前问丁子朗是不是模特儿，期间不停大赞他靓仔，又主动提出为丁子朗在圣诞树前拍照，而丁子朗就礼貌地一直保持微笑。整个过程中，摄影师更展示自己的IG帐户证明其专业身份，表示曾为艺人193拍摄作品，但一直认不出眼前的靓仔就是TVB当红小生丁子朗，而丁子朗亦大方配合拍摄师要求，脸上亦没有表现出任何不悦的反应，拍照完毕，摄影师在其IG的限时动态大赞丁子朗「非常nice」，表示在仍未介绍的情况下仍配合答应认要求，直到摄影师回家后查看丁子朗的IG帐户，才惊觉丁子朗原来一位知名的艺人，令他感到十分意外。

丁子朗被赞有礼貌

事件曝光后，网民反应两极，当中有网民质疑丁子朗知名度不足，但亦有人大赞赏丁子朗有修养：「丁子朗都几好修养，冇因为系街有人唔识佢而黑面」、「搞错呀！丁子朗都唔识，仲要问人系model定artist咁多次，对方算大方回应你了」、「丁子朗应该要俾更多人认识！佢各方面都咁好，应该要更多人去睇到佢嘅演出～」「好靓仔呀，丁子朗，又好有礼貌」、「丁子朗都唔知，咁对丁生好大打击」等，摄影师亦有回应网民：「丁生系真系Nice好Nice好Nice! 要讲3次」

