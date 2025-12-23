60+巡回演唱会丨张学友唔在乎打破谭咏麟红馆场次纪录 自爆紧张大师做骚从来唔轻松

「歌神」张学友《60+巡回演唱会》香港站今晚于红馆正式揭幕，展开破纪录的16场演出。下午五时许他步出红馆后台，亲自主持拜神仪式，诚心祈求平安。访问中他淡然面对场次纪录，只求顺利完成，并透露歌单将有调整，更笑称观众就是最佳嘉宾。

「歌神」张学友的《60+巡回演唱会》于今晚在红馆揭开序幕，开唱前，张学友先进行拜神仪式，吸引过百粉丝及工作人员围观，主办单位代表杨受成博士亦亲身到场支持。学友即时向大家挥手打招呼及拍掌，他除下帽上香，默默祈求上天保佑平安演出大半分钟，完成拜神仪式后，他便与各主办单位一起切烧猪。

笑对破纪录：顺利完成就OK

原定没有采访环节，在记者要求下，学友在拍照时做出加油姿势，之后他便走前接受传媒访问。谈到此次打破谭咏麟的红馆场次纪录，他淡然表示不会理会纪录，只求顺利完成所有演出。

预告歌单有调整：你哋嚟就系我嘉宾

被问及身体状况，张学友笑言「应该冇问题啩！」他解释，经过两年多的巡演，身心已适应演出节奏，但强调自己做演唱会从不会感到轻松，因个性容易紧张。至于香港站是否有特别准备？他表示只要身体状况良好即可，并透露演唱歌单一直有微调，会与以往略有不同。虽对巡演接近尾声感到不舍，但身处红馆让他目标清晰，只希望完整、顺利地完成所有演出。他又笑住回应嘉宾问题：「你哋（观众）嚟就系我嘅嘉宾！」至于演唱会舞台设计方面则以经典升降台为主，未有大幅改动。