吴业坤空手道赛事夺冠打「逆境波」 演艺事业同步报捷 杀入男配角十强
更新时间：16:45 2025-12-23 HKT
发布时间：16:45 2025-12-23 HKT
吴业坤近日双喜临门，不仅在一项空手道会庆十周年大赛中勇夺冠军，更凭剧集《新闻女王2》中的家明一角，成功入围《万千星辉颁奖典礼2025》「最佳男配角」最后十强！
坤哥对上比赛已是半年前
坤哥在空手道赛事后分享，对上一次正式比赛已是半年前拍摄《新闻女王2》期间，远赴乌兹别克参加亚洲赛事，久未参赛令他心情紧张，最终以「玩下、参与下、投入下」的初衷成功夺魁，他形容这次胜利犹如打下「逆境波」，正好提醒自己，无论是接下来的颁奖礼还是个人演唱会，都需以咬紧牙关，迎难而上的态度面对！
坤哥面对强劲对手
至于入围「最佳男配角」十强，更是对坤哥演艺事业上的重要肯定。在《新闻女王2》中，他与同剧的邓智坚及何广沛一同获得提名，竞争激烈，其他入围者包括朱敏瀚、林子善、罗子溢、徐荣、丁子朗、姜大卫及罗天宇等好戏之人。坤哥将赛场上的拼搏精神与演艺生涯相互印证，承诺会在演员及歌手的不同舞台上继续全力以赴，呈现最佳表现。
