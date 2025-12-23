江欣燕证身体状态好：好精神完全冇事 首演粤剧最大挑战用「子喉」唱歌 李居明透露八和会馆为大埔火灾筹款帮助灾民

堪舆学家李居明、龙贯天及江欣燕今日（23日）到黄埔新光出席《粤剧特朗普4.0》记者会，李居明透露因江欣燕加入，特意为她加入出浴戏，亦为她度身订做「街市早苗」这角色，又笑指为了江欣燕特别订了一个大浴缸。江欣燕指当初知自己演「街市早苗」时觉得很震惊，剧中的她也会带同日本「国宝」黑熊去见特朗普。李居明受访时指因以前看江欣燕演Maria很出色，故这次找她演伊曼卡，当中有场是唱粤曲的出浴戏，除了做一个大的浴缸外，亦准备了肉色衣服给江欣燕穿，问到叫江欣燕出浴是否自己的私心？他表示因粤剧没试过有出浴戏，所以想突破一点。

首次演粤剧的江欣燕指事前看了很多高市早苗的影片学习对方倔强的样子，又谓这次最大挑战是用「子喉」去唱，至于出浴一幕，她坦言最重要的是不「穿崩」。李居明指传统的粤剧已做过很多，今次想试新的事情，也希望这次的贺岁粤剧可令大家能过一个开心的马年，因社会现在的气氛不太好，希望能为大家解闷，用迎难而上的心情去面对马年。提到这次宣传活动，本于上月27日举行，但因大埔宏福苑发生火灾惨剧延期至今，李居明坦言大家也为这件事而不开心，八和会馆也曾为此而筹款，自己也有捐献，希望能够帮助灾民家属，他又指2026年的赤马红羊劫，经他卜卦后香港也不算太差，所以大家不用担心。

疑惑梁思浩眼湿湿

此外，问到江欣燕的身体状况，她说：「其实我好精神，完全冇事。」对于梁思浩之前提起她时眼湿湿，江欣燕即时疑惑地反问点解，「我冇事呀，多谢佢关心，其实唔系大病唔使咁担心，有时休息唔够，同埋可能有啲神经线（问题），休息就冇事。（身体OK？）好正常呀！」而李居明则指江欣燕的状态很好，而因为这套剧接触江欣燕，觉得她身体不好的时候已经过去，现在已完全康复，现在只等她如何在粤剧中发挥，但认为这对江欣燕完全没难度，也很期待她跨界的演出，又透露未来也会找更多艺人一起合作，现在正留意一些能搞笑的艺人。

