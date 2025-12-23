Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

阿信上海演唱会堕台后报平安 已到医院检查获F3献吻

影视圈
更新时间：13:45 2025-12-23 HKT
发布时间：13:45 2025-12-23 HKT

台湾天团五月天主唱阿信近来与F3（言承旭、吴建豪、周渝民）举行《F☆FOREVER恒星之城巡回演唱会》，昨晚（22日）四人于上海举行的演唱会上发生惊吓一幕，阿信不慎从舞台边缘堕下，引发全场粉丝尖叫，幸好只是双手擦伤流血，及后亦有再次上台继续演出，阿信在演唱会结束后亲自在社交网报平安。

医院检查一切平安

昨晚演唱会结束后，阿信的所属公司相信音乐就于微博发文表示：「五月天阿信目前状况良好，演出结束后会由专业医护人员进行详细检查，感谢大家关心。 ​」阿信亦有于其个人社交平台报平安谓：「史上第一个集全F3的吻的男人，谢谢大家关心 医院检查一切平安 我爱你们大家！」粉丝见他还懂得开玩笑，立即放下心头大石。

