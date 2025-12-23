前TVB「拜金花旦」转跑道 豪门梦碎淡出幕前吸金力强 生活奢华宽敞豪宅意外曝光

快将47岁的廖碧儿（Bernice），近年积极经营红酒生意，成为酒界女强人，早前还到香港大学院担任讲师，与学生分享投资之道。圣诞节将至，廖碧儿即使有多忙碌，最近在家中添置巨型圣诞树，还落手落脚布置一番！

廖碧儿红衣添气氛

昨日（22日），廖碧儿在IG分享了一条布置圣诞树的影片，并发文写道：「It’s beginning to look a lot like Christmas…」影片中的廖碧儿穿上甚有节日气氛的红色上衣、灰色长裤，头上亦戴着圣诞头箍，赤脚在家中走来走去，而地板上放满圣诞装饰，见她来来回回不停把装饰均匀地挂在圣诞树上，期间亦不忘望镜头伸脷扮鬼脸，直至大功告成，她就坐在圣诞树前自拍，可见其客厅相当宽敞；另一日就跟爸爸妈妈拍照分享成果。除了获不少粉丝赞好之外，其好友钟嘉欣亦有留言：「So warm and happy」！

廖碧儿积极发展红酒生意

廖碧儿自2001年夺得《国际华裔小姐竞选》冠军后加入娱乐圈，曾参演《皆大欢喜》系列、《律政新人王》、《妙手仁心III》等经典剧集，亦因拍剧先后与刘恺威及陈豪传出绯闻。她在2011年离巢TVB后淡出幕前，并远赴法国并考获品酒师牌，成为专业评酒师的她，早前豪花千万元在法国购买酒庄，积极发展红酒生意。今年初更获法国政府授予勋章，以表扬她对推广红酒的贡献。

