五月天阿信演唱会堕台手部溅血 惊吓画面曝光观众尖叫 言承旭反应迅速冲往台边

影视圈
更新时间：22:40 2025-12-22 HKT
发布时间：22:40 2025-12-22 HKT

台湾天团五月天主唱阿信近来与F3（言承旭、吴建豪、周渝民）举行《F☆FOREVER恒星之城巡回演唱会》，今晚（22日）四人于上海举行的演唱会上发生惊吓一幕！他们合体演唱期间，阿信不慎从舞台边缘堕下，瞬间消失在歌迷眼前，引发全场粉丝尖叫。事后，他虽敬业地重返舞台完成演出，但有眼利的歌迷拍到他手部受伤流血，令大批粉丝心疼不已。

阿信瞬间往下坠落

根据网上流传现场多个角度的影片可见，事发时阿信身穿一套粉色西装，正投入地在舞台上走动，与观众互动。当他行至舞台一侧时，疑似没有注意到舞台边缘的空隙，一步踏空后整个人瞬间往下坠落，消失在舞台下方。突如其来的意外让现场气氛瞬间凝结，随即爆出海啸般的惊呼与尖叫声，场面一度混乱。

相关阅读：新「F4」上海开骚谈廿载情 吴建豪用「包容」形容彼此 周渝民感动落泪 叫全场唱生日歌补祝阿信「入五」

言承旭反应迅速查看阿信状况

意外发生后，同台的言承旭反应迅速，立刻冲上前并跳下舞台查看阿信的状况，吴建豪与周渝民也急忙上前关心。幸好，阿信在工作人员和兄弟的搀扶下很快便重新站起，并返回舞台。他先是向团员示意自己没事，言承旭也向全场观众报平安说：「没事！」安抚了粉丝焦急的情绪。尽管经历了堕台意外，阿信依然展现其敬业精神，面带微笑继续与F3完成合唱，赢得全场如雷的掌声。

相关阅读：F3与周杰伦 阿信合体出新歌 朱孝天衰多口被飞MV镜头全被删 妻子韩雯雯愁爆开live

阿信手部受伤

然而，演唱会结束后，网络上流传出多张阿信手部受伤的特写照片。从照片中可以清晰看到，他的手背和指关节有多处明显的刮痕与血迹，怵目惊心的画面证实了他在堕台时确实受了伤。粉丝们纷纷在小红书及微博上留言，表示：「真的吓坏了」、「看到流血好心疼」、「主唱大人请好好保重」、「太敬业了，但安全第一啊！」

