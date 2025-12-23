94岁《真情》台柱激罕现身贵气十足 去年在家晕倒惊揭心脏出事须做手术

现年94岁的谭倩红，在90年代播出的TVB长寿经典剧集《真情》中饰演「容姨」一角而为人熟悉，2004年淡出幕前后，过着悠闲的休退休生活，闲时亦会参与饭聚与昔日好友聚旧。近日，她好友分享了一张与谭倩红的合照，见她精神饱满，十分精灵！

谭倩红贵气饮早茶

照片中的谭倩红，戴上眼镜、身穿一件大红色的上衣，化上一个靓妆，涂了红色唇膏，手上戴了一只玉鈪及钻石戒指，与好友搭着膊头合照，相当有贵气。其友人发文透露当日与谭倩红饮早茶，并指谭倩红身体状况看起来非常之壮健。

谭倩红去年于家中跌倒

其实谭倩红去年接受资深传媒人好友汪曼玲的访问提到，自己试过在家中晕倒，经检查后发现心率不正，于是安装心脏起搏器，她表示：「我𠮶晚食完饭坐喺梳化睇电视，𠮶阵天气仲系好热，我谂住行去闩咗风扇，点知一转身就晕低咗，好彩工人啱啱走过嚟，好彩一刹那好快就醒咗。」为安全超见，其女儿安排妈咪入医院检查，发现她的平均心跳率曾跌至29，平常是60-70，最高是90，最后医生要求安装心脏起搏器，谭倩红称：「做完手术，情况好咗好多，冇再觉得好攰，初时以为攰系因为年纪大，点知原来同心率不正有关。」

