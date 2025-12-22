Brooklyn封锁碧咸夫妇社交网 与家人关系进一步恶化 估圣诞不会返英与老婆留美庆祝

英国「万人迷」碧咸（David Beckham）的26岁大仔Brooklyn，自去年12月起已没有参与家庭聚会，传与家人不和，据指主要原因是Brooklyn老婆妮歌娜佩丝（Nicola Peltz）结婚时未有穿着由「奶奶」Victoria设计的婚纱，而且婚礼上，碧咸夫妇更不获安排坐主家席，令双方的关系变僵。7月时，Brooklyn及妮歌娜被两弟Romeo及Cruz取消追踪社交帐号。

碧咸细仔代澄清

今日有报道指碧咸夫妇在社交网取消追踪Brooklyn，细仔Cruz忍不不住转发新闻，并澄清：「不是真的，我的妈妈和爸爸永远不会取消关注他们的儿子⋯⋯让我们把事实搞清楚。他们醒来时发现被封锁了⋯⋯我也一样。」今次是首次有家人公开谈论不和。据指每年圣诞碧咸夫妇会在豪宅放有绣上子女名字的圣诞袜，今年都一样有预Brooklyn，但估计Brooklyn与老婆都只会留在美国庆祝，不会返英国与家人团聚。