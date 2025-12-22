寻秦记丨古天乐称票房好拉苗侨伟唱《天命最高》 与大埔灾民食盆菜送暖：佢哋需要长期关顾

古天乐、林峰、宣萱、郭羡妮及滕丽名等今日（22日）到大屿山出席电影《寻秦记》宣传启动礼，吸引几百粉丝到场支持。众人在台上分享拍摄感受，新加入的苗侨伟透露受古天乐邀请，指自己在戏中会做Ken刺杀秦王，而宣萱指今次因古天乐是老板，一人兼顾多职，所以会较严肃及集中，她指穿上戏服后发现虽过了20几年，但像不久之前的事情。郭羡妮笑言当年是少女版琴清，现在则是少妇版，洪天明自爆求了古生廿多年，今次终有一个角色，林峰则表示今次再拍大家也成熟了不少，电影中会有自己与古天乐师徒情的完美解释。

林峰被苗侨伟刺杀好有Gimmick

古天乐与林峰及苗侨伟一起受访，对于首次合体宣传，古天乐指最近很多观众也翻看剧集《寻秦记》，今次宣传亦有勾起拍摄时回忆。对于网民希望TVB重播《寻秦记》，他指现在网上睇剧好方便，不需限住在电视睇。问到林峰今次要被苗侨伟刺杀？他笑指好有Gimmick：「大家都估到Ken哥，入面仲有好多细节位畀大家发现。」苗侨伟表示当年也有看《寻秦记》，今次被古生邀请加入觉得好兴奋，也很荣幸能够参与演出。古天乐表示《寻秦记》除了香港外，稍后还会去北京、广州等地方宣传，而且更会在广州倒数过除夕。

让观众Cosplay着古装

问到票房目标？古天乐坦言有信心：「呢部戏横跨咗廿几年，神奇地仲有咁多人支持，希望大家睇呢部戏除咗回忆外，可以睇得开开心心。（希望打破《明日战记》票房纪录？）拍完已尽咗力，票房就要睇观众支持，当然越多越好，但呢2、3年全球票房都麻麻哋，希望大家可以入戏院支持我哋。（系咪可以救市？）救一救系冇用，系要长期救先。」古天乐透露会有谢票活动，今次比较特别，让观众Cosplay着古装，因电影横跨不同年代，Cosplay会令气氛更好，至于成绩好的话，可会与林峰现场合唱《天命最高》？他表示可以，不过不是在戏院唱，更笑说：「不如特别啲由三哥唱啦。」苗侨伟则表示可以，因自己是跟林峰学唱歌。

将推出林峰角色卡

提到古天乐早前趁冬至前夕，到过渡屋「善楼」跟大埔宏福苑灾民食盆菜送暖，问到之后会否也包场请他们睇戏舒缓情绪？他认为灾民是需要长期关顾，但无论做什么也好，也希望低调。此外，《寻秦记》最近与零食合作推出特别版，掀起抽卡潮，有网民指连抽10张苗侨伟角色卡，叫「三哥放过他」，苗侨伟笑言最紧要大家开心，对于有网民奇怪为什么角色卡中没有林峰？林峰就透露这星期会推出他的角色卡。