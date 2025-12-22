Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

万千星辉颁奖典礼2025丨陈懿德扬言三票全投罗天宇愿为奖代言鸡蛋仔 陈庭欣佛系取态 何沛珈爆出心水前辈名单

影视圈
更新时间：20:15 2025-12-22 HKT
发布时间：20:15 2025-12-22 HKT

《万千星辉颁奖典礼2025》「最佳男、女主持」十强候选人今日会见传媒，其中陈庭欣、何沛珈及陈懿德落力拉票，。由于绯闻男友罗天宇经营小食生意，陈懿德被问到会否以鸡蛋仔拉票？她起初推却，随后爽快答应：「如果我真系获奖，愿意担任鸡蛋仔代言人！」至于「最佳男配角」的心水人选，她先列出罗子溢、罗天宇、陈浚霆，被追问会否三票全投罗天宇时？她即笑称：「都可以呀，三票全部投畀罗天宇！」

被陈懿德问到会否赠送沐浴液及护肤品争取支持，陈庭欣笑言不会，并以「佛系」心态面对奖项，强调会尽力做好每个节目。陈懿德与何沛珈则积极拉票，笑言只盼自己的得票不要与其他九强相差太远」。何沛珈透露，会把粉丝的投票截图上传网络，借此呼吁更多人支持，并大方公开自己将把三票投给三位前辈汪明荃、陈庭欣及朱凯婷。

提到若得奖会否宴请《东张西望》团队？陈庭欣巧妙转移话题，笑指去年区永权获奖后被要求请客，他却拉拢其他得奖人合力请饭，因此扬言：「今年如果佢再得奖，一定要佢自己请！」陈懿德闻言也连声附和。

