TVB吸金王「爱我啤酒」震慑全场 为「旧爱」豁出去网民反应两极：紧张到脚都唔识放

TVB上月举行《万千星辉贺台庆》其中「光影传承．薪火对话」环节上，两大视帝谭俊彦及张振朗率领一班新人以音乐剧形式演出，演唱期间不少人出现走音和音准不佳，结果被网民形容为「魔音大会」，本来陈豪亦有于此环节演出，但因他未有开金口而未有卷入被批评的漩涡当中。

陈豪近日为钟嘉欣再开金口

不过贵为TVB吸金王的陈豪，除了拍剧外，还有广告与及商演，早年曾有疯传一段陈豪在美国登台献唱剧集《冲上云宵》主题曲《岁月如歌》的影片，其表现被网民批评狂走音，更被封为「魔音王」。想不到近日陈豪为钟嘉欣再开金口，到广州为她的演唱会担任嘉宾，陈豪的表现又再成为热讨。

陈豪激罕为钟嘉欣开金口做表演嘉宾

陈豪早年与钟嘉欣合演《溏心风暴》而成为好友，在今次广州个中，陈豪激罕为钟嘉欣开金口做表演嘉宾，出场一刻全场尖叫声雷动，陈豪除了与钟嘉欣合唱《涟漪》外，还独唱《爱我别走》，「魔音王」陈豪的演出惹来网民两极反应，有人说：「他看起来好紧张。 双脚无法安放。」、「让我想起了张耀扬。」、「不知道他唱甚么？」、「折磨老人吗？」、「声音好像有点沙哑了！」但亦有人赞陈0豪的歌艺：「乐坛真系欠陈豪一个交代！」、「话晒佢同林保怡黄德斌合唱的歌都攞过『最佳歌曲』的。」、「又几得得地喔。」

钟嘉欣难得与陈豪合体激动澎拜

钟嘉欣在台上难得与陈豪合体，难掩激动并直言：「你知唔知，我等咗呢个机会好耐。我自己心里面都好澎拜，阿Mo我有说话想同你讲。（请讲？）我好多谢你，我啲经典角色，全部都系同你拍，你真系绝世好男人啊！唔系讲笑。」陈豪即时一脸面红地说：「你系绝世好女人。（唔系，你太太Aimee（陈茵媺）先系）除咗Aimee之外，妳系另一个。」陈豪还说：「讲真㗎，Linda妳Anytime揾我，我一定过嚟帮你。」钟嘉欣续说：「真系㗎，我一叫佢就即刻嚟，真系好似得得地咁，我而家真系哑咗，我平时喺台上喺好多嘢讲，但我见到你，所有画面都浮现出嚟，你系一个另类嘅人，系好到吓死人。同埋你真系好畀面，我知道你唔唱歌嘅，台庆都无唱，但走嚟唱我呢个，好多谢你咁畀面。」陈豪也自嘲：「妳都知请咗个唔唱歌嘅做嘉宾，妳好嘢！」钟嘉欣笑言深感荣幸。

