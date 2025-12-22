岑丽香携6岁Jacob母子档初登场 自爆有做「秘密特训」 唔介意囝囝试幕前工作

岑丽香及现年6岁多的大儿子Jacob受乳酪品牌邀请首次母子档上阵，拍摄宣传短片，「神还原」香香与儿子在家相处的温馨日常。身为两子之母的香香，甜美笑容与好身材十年如一日，羡煞不少妈咪，原来她的冻龄秘方离不开乳酪。香香献出第一次与囝囝拍广告的黄金画面：「我一向不会强逼小朋友上镜，所以有先问Jacob意愿，他也想试试看，可能因为他在学校有玩小剧场；二来他超级喜欢吃乳酪，一听到是芒果口味即两眼发光，第一时间问我拍摄时是否真的可以吃乳酪？」

首次跟儿子在镜头前演戏有压力

首次以母子档合作，香香与老公强强当然有为Jacob「特训」：「我事前将剧情与对白写出来，跟囝囝一起练习，也有教他用不同的方法去记对白，而且跟他说明到达拍摄现场后便是专业演员，一定要表现专业，除了熟读对白，亦要听从工作人员的指令，尽力做好角色；爸爸则叮嘱Jacob千万不要扭计，要听妈咪话，哈哈！结果Jacob的表现超乎预期，做得很好，Good Job!」香香并大方分享独门育儿秘方：「囝囝在日常生活中也习惯了听我指示，所以拍摄跟现实分别不大，反而是我第一次跟儿子在镜头前演戏有点压力，我也有趁机向他讲解妈咪的工作环境，如何熟读对白、如何用拼音记中文字等，让他明白工作是甚么一回事。

Jacob享受幕前工作

香香笑言两位儿子是否具表演天份要交由观众决定， Jacob经过今次拍摄，似乎颇享受幕前工作，她说：「如果他对表演有兴趣，又可以学到新技能，当然可以再尝试幕前演出；若然他觉得辛苦，专注读书考取好成绩也很好，总之我跟老公无论如何也会做儿子们的最强后盾！」