艾粒孖周吉佩、Nowhere Boys进驻嘉年华大帐幕 扬言即场为观众求婚 设特别互动环节

影视圈
更新时间：15:45 2025-12-22 HKT
发布时间：15:45 2025-12-22 HKT

即将于2026年1月举行的「JamNgok 2026〈Live at The Big Top〉」，将破天荒进驻友邦嘉年华的大帐幕舞台，为乐迷带来一连三场别开生面的现场演出。活动邀得人气组合艾粒 (ILUB)、唱作歌手周吉佩 (吉吉) 及乐队 Nowhere Boys 轮番上阵，于1月24、29及30日，与乐迷近距离接触，缔造独一无二的音乐派对，旨在以充满力量的演出为大家新一年「叉满电」。

周吉佩期望演出能为2026年开个好头

是次演出形式新颖，三个演出单位均表示非常期待。周吉佩形容感觉「好特别」，并预告将以派对感十足的编曲和舞台服装，营造马戏团般的玩乐气氛，与歌迷一同狂欢。他期望演出能为2026年开个好头，并透露正努力制作更多好歌，争取在乐坛颁奖礼上取得成绩，同时亦希望将音乐带到澳门、马来西亚、广州等地，举办巡回演唱会。

Nowhere Boys为十周年纪念画上一个难忘句号

刚完成十周年企划《Letters of Nowhere》的Nowhere Boys，将1月30日的演出视为一个珍贵的机会与礼物，为他们的十周年纪念画上一个难忘的句号。他们兴奋表示「期待咗试马戏班帐幕呢个场好耐，咁近距离，我哋一向钟意走入观众核心，大家都知，所以歌迷准备啦下，一齐唱，一齐叫，一齐癫，热定身，食定喉糖，饮多啲水！」

艾粒望产生双倍快乐化学作用

向来鬼马多计的艾粒 (Donald & 占) 则首次在嘉年华内开骚。他们直言「嘉年华就玩咗好多年，但开show就第一次」，相信能与现场追求开心的观众产生双倍快乐的化学作用。两人预告已准备了特别环节与粉丝互动，包括「抽啤牌送一蚊」以及即场帮观众求婚，更笑言是「单身人士的福音」。谈及新一年展望，他们希望「继续好奇、继续八卦、继续发掘多啲新鲜事、揾多啲嘢玩」，相信无论在任何过程中经历的开心，都能直接感染身边每一个人。他们衷心希望是次演出能像一个温暖的「拥抱」，带给每位观众力。


「JamNgok 2026〈Live at The Big Top〉」详情：
主办单位：木火娱乐
演出日期：2026年1月24日 (艾粒)
1月29日 (周吉佩)
1月30日 (Nowhere Boys)
地点：The Big Top @ AIA Carnival 友邦嘉年华大帐幕
票价：HK$798 / HK$698 (全场坐位。每张门票均包括当天进入友邦嘉年华的权限)
售票平台：KKTIX

