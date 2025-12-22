崔碧珈与Rocky撇清关系 疑速转健身室以避绯闻

现年37岁出身富裕的崔碧珈（Anita）自与吴浩康甩拖后，将感情事低调处理。早前，她却因在交平台大晒与前港男郑健乐（Rocky）的亲密合照，男方更将FB改Status，注明「恋爱中」而惊爆父女恋。不过其后峰回路转，双方都公开澄清只是「好朋友」。

崔碧珈向Rocky派「好人卡」

崔碧珈否认与Rocky 的恋情，但就向Rocky派「好人卡」指对方是认识的人当中最高分的男人，而昨日（21日）冬至，崔碧珈在社交平台分享一张去健身室的照片，相中见她戴上口罩cap帽，著上运动bra ，大晒浑圆上围兼纤腰，火辣吸睛，她留言写道：「祝大家冬至快乐！运动完可以同屋企人食餐好。」网民留言追问：「Rocky仲有冇做你教练？」亦有人从她身后的健身器材和环境推断，估计崔碧珈已火速转场，到了另一间新的健身室做gym。