原来视咁的丨《新闻女王²》《金式森林》《巨塔之后》 3台庆剧鼎足万千星辉颁奖礼

《万千星辉颁奖典礼2025》投票选出心目中视帝、视后等共14个奖项，今个星期日晚11时59分截止，各位观众还有大把时间，为你支持的艺人投下肯定的一票。颁奖礼会在明年1月4日在澳门上葡京综艺馆举行，记忆中今年已经是该集团连续第3年为TVB提供颁奖礼场地。结论好简单，《万千星辉颁奖典礼》作为业界极具代表性的盛典，自然吸引同样优质的机构合作。

阿佘凭上一辑《新闻女王》第3度封后，今次亦凭《新闻²》成赛前大热。

郭晋安在《金式森林》的演出，被视为「教科书」级演技。

颁奖礼的目的是表彰及嘉许TVB台前幕后过去一年的演艺成就，同时选出广受大众欢迎的电视节目，砥砺各人来年更加努力。今年选情一如以往激烈，综观形势3部台庆剧《新闻女王²》、《金式森林》、《巨塔之后》在最佳男女主角、男女配角奖项中占先机。单是《新闻女王²》在上述4大奖项中，10强名单中已独揽共10个提名。先讲最佳女主角奖，《新闻女王²》阿佘佘诗曼、李施嬅齐齐入围，记得阿佘凭上一辑《新闻女王》第3度封后，更历史性成为三料视后；今辑她延续Man姐的强大魅力，将新闻人的专业与坚持诠释得淋漓尽致，凭借深厚的观众基础与角色配合，形成双重优势，无可厚非成为赛前大热；李施嬅则凭借阿佘的精彩对手戏突围，具备黑马潜质。当然同组的宣萱在《巨塔之后》中极具感染力的演出，获网民激赞，加上近日受电影版《寻秦记》加持，实力不容小觑。而陈晓华在《金式森林》中一场8分钟喊戏有脱胎换骨的演出，为她增添不少票源，有力首度挑战视后宝座。

宣萱在《巨塔之后》具感染力的演出，实力不容小觑。

龚慈恩一镜到底近11分钟读白戏份，获洗版式正评，成女配角大热。

至于视帝之争形势颇为微妙，郭晋安挟三届视帝的实力，在《金式森林》的演出游刃有余，将角色的城府、抑压与愤怒拿捏得极为准确，被视为「教科书」级演出。对手中首选黄宗泽，他赢过「大湾区最喜爱TVB男主角」，但跟视帝荣誉仍擦身而过，今次黄宗泽凭着《新闻女王²》中Kingston角色深入民心，将职场野心家的傲慢与自负发挥得淋漓尽致，难得是演来并不讨厌，反而被网民赞他为「迷人反派」，「饮奶」表情包亦被疯传，跟同剧中珍珠奶茶不离手的飞爷邓智坚相映成趣。讲到黑马人选要数到《巨塔之后》的陈展鹏，一如以往贯彻本格演出，凭扎实的演技及读白，有望再添一座视帝奖项。

邓智坚科班出身有力一争

男女配角奖项的争夺，可以形容为一场「内卷」式的角逐。名单中《新闻女王²》先后有邓智坚、何广沛、吴业坤，高海宁、王敏奕、蒋祖曼及龚慈恩。不能不提的是剧中龚慈恩一镜到底近11分钟独白戏份，获洗版式正评，有网民更一再翻睇回味，理所当然成为大热门。男配角奖人选平心而论，笔者心仪老戏骨《麻雀乐团》姜大卫，深邃的眼神笑中隐藏计算，到「改邪归正」后又能称职做他的慈祥老人，角色转变的拿捏精准，确实值得一座奖项。之前提到的邓智坚正宗科班出身亦有力一争，他的演出可以用「谈笑用兵」来形容，珍珠奶茶不离手，已成为他剧中标记。

