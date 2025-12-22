福原爱再度怀孕宣布与「奸夫」结婚 前夫江宏杰两字回应 曾陷出轨争议形象插水

日本前乒乓球手福原爱在2021年爆出背夫在横滨约会大学师弟，导至与台湾乒乓球手丈夫江宏杰离婚收场，两人共同抚养一对子女。形象受损的福原爱将工作重心转回日本及到内地发展。近日她接受日媒专访，开心宣布怀孕喜讯，同时证实已于夏天登记结婚，对方就是当初被拍到的横滨男。

福原爱证实与横滨男结婚

福原爱近日挺著孕肚接受日本传媒访问，她表示2021年底与江宏杰离婚之后，她和横滨男正式开始交往，当时根本没想过会再度步入婚姻，「连我自己都对现在的状况感到惊讶」，直到对方提出「作为家人一起走下去」，让她开始动摇，最终两人于夏天登记结婚。对于前妻找到归宿，江宏杰透过经纪人表示：「祝福。」

福原爱对于新生命的到来很开心

福原爱又称结婚不久后就发现怀孕喜讯，对于新生命的到来很开心，然而这是她第一次在日本生产，医院的流程和台湾截然不同，让她感到相当不安与困惑：「很多人会说，第三胎了应该不会紧张吧，但完全不是那样。」回顾与横滨男的关系，福原爱表示，她是在与江宏杰离婚后、也就是2021年底后，才开始与对方正式交往。她指出，最初与对方交往时，从未想过会再度步入婚姻，连自己都对目前的状况感到惊讶。不过，在历经离婚与争取子女监护权的纷扰后，她感受到对方始终支持著她。

福原爱曾不执着与横滨男的婚姻

福原爱表示，自己与横滨男当初对婚姻没有特别执著，只希望能彼此信任，但最后对方的家人表示，「不如结婚，作为一家人一起走下去如何？」正因为这样，她才开始思考，或许结婚会是一件行得通的事。两人也在今年初夏完成登记，并在之后确认怀孕。 对于生产，尽管福原爱坦言感到不安，但对于新生命的到来仍感到由衷的喜悦，「家里能多一位成员，这件事本身让我觉得很开心。」此外，她也表示，希望借由这次专访，向在过去风波中受到影响的亲友和工作伙伴致歉。她强调，之所以觉得必须亲自说清楚，是因为牵涉到她珍贵的孩子，也不希望一直支持她的人产生误解。



江宏杰福原爱曾令人称羡的神仙眷侣

江宏杰和福原爱原本是令人称羡的神仙眷侣，两人的婚宴选在当初相恋的东京迪士尼乐园举行，非常浪漫。不过婚姻仅维持5年，2021年福原爱被爆出外遇，形象重创，江宏杰向福原爱诉请离婚，后来因家人关系，双方打了跨国官司。福原爱和江宏杰的跨国官司缠讼近3年，福原爱因不满法院强制执行命令，竟逃往大陆，被律师劝告态度要改，直到2024年3月15日透过国际记者会宣布和解，当时她向大家鞠躬致歉：「大家好我是福原爱，非常感谢大家在百忙之中能参加这次记者会，因为我的关系让大家困扰及担心，非常抱歉。」

【文章获TVBS新闻网授权转载】