70岁姚炜风采完胜赵式芝 自爆女儿失礼邓丽君竟感骄傲 曾因同性结婚撞头埋墙断关系

影视圈
更新时间：12:27 2025-12-22 HKT
发布时间：12:27 2025-12-22 HKT

曾被形容为「最有女人味的女人」的姚炜在1977年恋上富豪赵世曾轰动全城，到了1979年，姚炜未婚诞下女儿赵式芝（Gigi）后未能维系关系，女儿满月后最终分手收场。直到赵式芝6岁的时候，姚炜与美国华侨余祝强结婚并育有一子，可惜依然离婚。赵式芝曾与波尔表太子女杨如芯（Sean）有过一段婚姻，当时不单遭爸爸赵世曾公开反对，更一度扬言出价5亿港元为爱女招亲。

身为妈妈的姚炜亦公开反对女儿的同性婚姻，母女关系陷入僵局，断绝来往两年，到了2019年，赵式芝被爆已经结束七年同性婚姻，姚炜曾冷笑说：「我根本觉得好好笑，根本都唔承认𠮶个结婚，离乜嘢婚？所以一笑置之。」不过多年后姚炜自省过往教女无方，尝试慢慢改变自己，并改善跟女儿的关系，关系重修旧好，不时会食饭碰面。日前姚炜罕与女儿合体，在小红书大谈母女的相处点滴。

鲜有露面的姚炜依然风情万种

在短片中，鲜有露面的姚炜依然风情万种，一头金色One-length笔直短发，皮肤白晢冻龄力惊人，反而女儿赵式芝保养不及妈咪，脸上留有不少岁月痕迹。赵式芝用上海话赞妈妈很漂亮，氹得姚炜很开心并笑言来凑个热闹，姚炜坦言觉得女儿一点也不像自己，反而更像爸爸，但个性有点像她：「我很喜欢她这一点，功劳这个应该我有点，我从小管教她非常严格。」姚炜称有次邓丽君到香港后，表示很想见她的女儿，于是将赵式芝打扮得很「漂漂亮亮」，谁料到当女儿见到邓丽君后竟然全程躲在妈妈身后，怎样也不愿意出来打招呼，弄得姚炜很生气：「回家以后我就骂她，我说妈妈怎么教你的？你怎么会个样子？后来我慢慢也知道女儿，她不喜欢穿裙子，我非常喜欢她的个性，非常坚强。吃得苦中苦方为人上人嘛。」

赵式芝称妈妈对她的教育非常严格

赵式芝曾表示从小在爸爸跟妈中间两家两边走，妈妈对她的教育非常严格，6岁时因因妈妈再婚而去了美国，到了13岁又被爸爸送去了英国读书，姚炜亦有提及此事，她称离开前给了一点钱女儿，但女儿却将钱放回妈妈的枕头底，没有将钱带过去。其后赵式芝趁假期到非洲打工3个月：「我去接飞机，跟她擦肩而过，我没有认出她，她去的时候140磅，回来的时候不到100磅，我说我认不了你，但她说『妈妈我很开心，妈妈你知道吗，很多人追求的不是物质上的，很多人需要爱』。这个女儿真的有时候令我很担心，有时候令我很心疼，但是我真的越来越爱她，她是一个非常好的孩子，现在住的跟女儿比较近，就是希望能够多看到她。」

姚炜曾与女儿因同性结婚发生冲突

姚炜曾表示因为女儿赵式芝跟同性结婚，母女之间发生冲突：「每一个父母都希望自己子女有幸福生活，初时我听到，真的很伤心，撞头埋墙，想死。后来她和朋友来家里，我会阻止、会破坏，破坏很多次，女儿不听，就跟她身边那个说，说到她哭。最不开心是她说要去法国结婚，知道之后我整个人的思维和情绪又再崩溃，大声嚎哭，差不多两星期，我跟她说我不想再见她，想跟她断绝关系，自己思维太极端。」虽然试过有一次祷告，姚炜听到神说：「你这样的情绪，到底是为了我，还是为了自己的面子」，但当时她不明白个中道理，直到一次饭局，姚炜终于有所领悟：「女儿本来说与我去教会，不过我一站起来骂她，还立刻冲入房坐在床上哭，我又变得不正常，向女儿跪低拜着说：『唔该你畀啲生存空间我啦。』然后又撞头。」听到女儿的一番话，姚炜终醒过来：「她执着我的头说：『你十六年前撞头埋墙，十六年后又撞头埋墙，你是甚么基督徒？』当时好像一盆冷水淋下来，她愤怒地离开后，我就看到耶稣挂在十字架上，心想我有甚么大仇口，要跟女儿感情发展到如此地步呢？那一刻我立刻跪低跟神说求祂改变我，由那刻开始不计较别人的错对，做好我自己。」姚炜和赵式芝的关系自那次起大大改善。

