37岁TVB花旦举家返加国庆祝圣诞 孖老公野外放闪 一度转行早前宣布续约重返视界

现年37岁的2012年港姐季军朱千雪（Tracy），2019年与青梅竹马医生男友吴昆伦（Justin）结婚后，去年诞下儿子，一家三口生活美满！荣升人母后，朱千雪除了要兼顾大律师和大学讲师工作之外，同时亦要照顾家庭，幕前工作亦随即减少，直至今年5月，她亦已跟TVB续约，并逐渐复出幕前工作，虽然工作繁忙，但她亦都会抽时间陪伴家人，近日她就与老公带同儿子举家返加拿大探亲兼过圣诞节！

朱千雪感恩有家人陪伴

朱千雪在IG分享了多张玩乐照片，见她除了趁机四处叹美食之外，又与老公看枫叶，趁机拍拖二人世界。其中朱千雪大晒老公视角，每张相都是笑得十分灿烂，当中一张她与老公身处郊外，面贴面拍照，两人笑容亦一致，即使隔着屏幕都能感受到夫妇二人的恩爱，甜蜜程度爆灯！她以英文发文指：「最近发生的事情教会我们不要把生活视为理所当然。每次来到温哥华，我都会想起我的朋友和家人成就了今天的我，无论发生什么，他们都会永远支持我。我希望他们知道我心怀感激，我希望他们知道我一直在想他们，即使我年复一年地忘记给他们发生日快乐或圣诞快乐的讯息。」

朱千雪正式复出幕前

朱千雪在2015年向TVB请假一年，在中文大学进修硕士学位，其后又在城市大学修读法律博士学位，2020年完成实习后，正式成为大律师资深大律师张健利律师楼旗下的一位大律师，近年还在香港大学专业进修学院兼任讲师一职，年前她亦正式成为实习大律师的师父。直至今年5月跟TVB续约，现已正式复出幕前工作。

