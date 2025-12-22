吴若希8岁饼印女越大越似妈咪 一部位如倒模变「迷你Jinny」 麦美恩催好姊妹生多个

33岁吴若希 （Jinny）2016年与澳门商人何兆鸿（Alex） 拍拖，同年宣布怀孕，翌年诞下大女何姿秋 （淼淼Giselle），翌年诞女后才结婚，2020年再诞下细仔何少弘 （Kylian）。踏入圣诞长假期，近日吴若希亦趁一对仔女假期，与老公一家四口到吉林的长白山享受滑雪次旅，其8岁女儿Giselle，越大越长得似妈咪，十足迷你版吴若希！

吴若希展开滑雪之旅

吴若希在IG分享照片并发文写道：「今年滑雪之旅，吉林 长白山～好期待好兴奋，第一晚系长春，个士多啤梨大粒到成个手掌咁，重点系～劲劲劲劲平！！OMG！决定走嘅时候抬两箱返屋企。#长春 #长白山」

吴若希与女儿母女装

吴若希除了上载一家四口的照片外，还晒出跟8岁大女Giselle的合照，同穿上蓝色系列的母女装，女儿除了一双大眼睛似妈咪外，就连尖尖的小下巴都跟妈咪吴若希一样，全完是一个饼印！不少粉丝都大赞靓女，并留言：「两个妹妹都好可爱」、「好靓女！」「愈大愈似你」、「Giselle同你一样都钟意蓝色㖞」、「你系咪逼GG同你一齐母女装。」而她的好友麦美恩就留言：「咁冻，一姐系时候生多个！」吴若希回复说：「你帮我生～我帮你凑。」随后麦美恩搞笑反问：「跟边个姓？」

