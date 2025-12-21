无穷之路V丨陈贝儿行匀海陆空 见证53秒造车 体验飞车 兼深入「海上巨无霸」

由无线新闻及资讯部制作，阮小清监制、岑应编审及陈贝儿（Janis）主持、一共十集的《无穷之路V—智行无疆》（以下简称为《无穷之路5》），逢周日晚9点半翡翠台播映。

实现高精度与高效率并重

今晚一集，Janis率先走入广州龙头车企广汽埃安，直击高效总装生产线；在总装高级经理-张自初的介绍下，可见53秒下线一辆整车的节奏背后，如何由436台机器人协同作业，实现高精度与高效率并重。其后，Janis更见证小鹏汇天飞天车正式踏入全球首次的大批量生产阶段；第五代飞天车 即将展开试飞，低空交通由概念走向应用的新篇章正待开启。Janis同时拜访汇天航空创始人赵德力——这位出身湖南农村的「打工仔」，以十年磨一剑的韧性把「会飞的车」推向现实。他回忆儿时志向与创业历程：「小时候父亲问我长大想做甚么，我说想当飞行员，开飞机。」自2013年至2018年，他将积蓄悉数投进研发，终于让飞行摩托成功升空。

直击中国汽车运输船出口量

最后Janis去到厦门的造船厂，戴上安全装备走进船厂，直击中国汽车运输船出口量如何成为全球第一。由厦船重工建造、全球最大的LNG双燃料汽车运输船被称为「海上巨无霸」，可搭载约7,500辆汽车，甲板总面积相当于12个足球场；随著自有远洋船队加速成形，新能源汽车出口量登顶全球之余，更在物流枢纽环节摆脱受制于人的风险。