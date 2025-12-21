等待果陀丨林家栋大赞倪秉郎演技佳有感染力 纪念品收益全数捐助大埔灾民

由邓树荣戏剧工作室倾力制作、以粤语全新演绎的荒诞派经典作品《等待果陀》（Waiting for Godot），日前于寿臣剧院正式上演。该制作汇聚跨领域演出阵容，包括首次参演舞台正剧的影帝林家栋、朱栢谦、蔡瀚亿（BabyJohn），以及倪秉郎（郎哥）。四位首度同台合作，共同为这部世界经典注入当代粤语舞台的生命力。《等待果陀》以「两幕悲喜剧」形式，透过两位流浪汉在无尽等待中的对话与处境，深刻探讨存在、希望与虚无的永恒命题。

朱栢谦感谢能与林家栋合作

此次制作以纯粤语对白呈现，既让香港观众更易投入剧情，亦展现了粤语作为舞台语言的表现力与感染力。导演邓树荣及团队在尊重原著精神的基础上，融入本土视角与当代剧场美学，使经典文本与香港观众产生更深层的共鸣。谢幕时，林家栋请观众向郎哥送上掌声，因郎哥在剧中几乎没有对白，仅以一段长达八分钟、一气呵成的独白，配合丰富的身体语言，演绎出一段看似荒诞却意味深长的篇章。随后，BabyJohn称赞林家栋与朱栢谦在近两小时的演出中从未离开舞台，由始至终带领着戏剧节奏。朱栢谦则分享对BabyJohn的欣赏，表示：「认识BabyJohn好耐，佢好认真咁去搞笑，排练时我都忍唔住笑，大家俾啲掌声佢，佢真系好正。」他亦感谢能与林家栋合作，更透露对方在排练首日已熟记所有剧本，林家栋笑回：「邓树荣好烦㗎！我要应付佢嘛！」

纪念品收益全数拨捐大埔宏福苑火灾

剧团宣布演出期间所有周边纪念品的销售收益，将不扣除成本，全数拨捐用以支援早前大埔宏福苑火灾中受影响的居民。林家栋表示：「今次每个角色都比较困难，看似无逻辑，但又好似有内容；看似无主题，却又有好多点可以让大家对号入座。希望大家享受舞台剧之余，也支持火灾居民，大家都要好好活下去。」导演邓树荣感谢观众的热烈反应，认为大家真正进入了《等待果陀》的世界。