「半肥瘦」目标令无伴奏音乐变主流 十周年骚盼邀冯允谦任嘉宾丨独家

香港无伴奏合唱组合「半肥瘦」成军8年，早前推出第一首真正属于自己的派台歌《啰嗦到下个冬季》，走进主流市场，目的是希望能让更多人认识到无伴奏音乐的新火花及独特魅力。文 钟舜英、图 罗安强

渴望拥有自己作品

「半肥瘦」其中5位成员Tiffany、Yuki、Stephanie、Bean及Andrew接受访问，透露成员们在大学认识，因志趣相投而组成「半肥瘦」，由于对音乐充满热诚，在工余时更会抽空合力推广无伴奏合唱。虽然「半肥瘦」早期演译别人的作品获得回响，又多次代表香港出外演出及获奖，但他们总渴望有自己的作品，因此顺理成章制作了自己的歌曲，透过较少人做的无伴奏方式演绎歌曲，第一首真正属于他们的派台歌《啰嗦到下个冬季》终于诞生，「有了第一首歌后，当然会继续推出新歌，第二首歌由Andrew作曲及编曲，是一首有关星座的情歌。」

希望到颁奖礼舞台

从兴趣转为打入主流市场争取一席位，务求令到更多人爱上无伴奏音乐，要让大家知道「无伴奏」不单是在教堂或中学礼堂唱，更可以在大舞台让人欣赏。他们强项是每位成员也能做到主音，成员们轮流做主音时，同时能听到背后不同成员的声音，这种互换的新火花，可说是一种独特魅力。然而在成绩上，他们说：「尽力让更多人认识『半肥瘦』，令一些没有听过无伴奏的人也认识到，成功感会更大，若然歌曲上到榜及上到颁奖礼舞台当然更好。」「半肥瘦」下一步是筹备举行十周年音乐会与更多人分享音乐，成员Tiffany则希望届时能邀请到冯允谦任嘉宾。