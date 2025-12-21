Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

「半肥瘦」目标令无伴奏音乐变主流 十周年骚盼邀冯允谦任嘉宾丨独家

影视圈
更新时间：21:45 2025-12-21 HKT
发布时间：21:45 2025-12-21 HKT

香港无伴奏合唱组合「半肥瘦」成军8年，早前推出第一首真正属于自己的派台歌《啰嗦到下个冬季》，走进主流市场，目的是希望能让更多人认识到无伴奏音乐的新火花及独特魅力。文 钟舜英、图 罗安强

渴望拥有自己作品

「半肥瘦」其中5位成员Tiffany、Yuki、Stephanie、Bean及Andrew接受访问，透露成员们在大学认识，因志趣相投而组成「半肥瘦」，由于对音乐充满热诚，在工余时更会抽空合力推广无伴奏合唱。虽然「半肥瘦」早期演译别人的作品获得回响，又多次代表香港出外演出及获奖，但他们总渴望有自己的作品，因此顺理成章制作了自己的歌曲，透过较少人做的无伴奏方式演绎歌曲，第一首真正属于他们的派台歌《啰嗦到下个冬季》终于诞生，「有了第一首歌后，当然会继续推出新歌，第二首歌由Andrew作曲及编曲，是一首有关星座的情歌。」

希望到颁奖礼舞台

从兴趣转为打入主流市场争取一席位，务求令到更多人爱上无伴奏音乐，要让大家知道「无伴奏」不单是在教堂或中学礼堂唱，更可以在大舞台让人欣赏。他们强项是每位成员也能做到主音，成员们轮流做主音时，同时能听到背后不同成员的声音，这种互换的新火花，可说是一种独特魅力。然而在成绩上，他们说：「尽力让更多人认识『半肥瘦』，令一些没有听过无伴奏的人也认识到，成功感会更大，若然歌曲上到榜及上到颁奖礼舞台当然更好。」「半肥瘦」下一步是筹备举行十周年音乐会与更多人分享音乐，成员Tiffany则希望届时能邀请到冯允谦任嘉宾。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
古天乐冬至送暖！与多名艺人惊喜现身过渡屋 与大埔灾民食盆菜
古天乐冬至送暖！与多名艺人惊喜现身过渡屋 与大埔灾民食盆菜
社会
10小时前
55岁前「TVB金牌司仪」今年初破产  开班当导师重新出发  首开腔谈困境：于谷底徘徊
55岁前「TVB金牌司仪」今年初破产  开班当导师重新出发  首开腔谈困境：于谷底徘徊
影视圈
7小时前
苏民峰2026马年运程︱12生肖运势逐个睇！长者属马兔健康要小心 3个生肖旺桃花易脱单
苏民峰2026马年运程︱12生肖运势逐个睇！长者属马兔健康要小心 3个生肖旺桃花易脱单
生活百科
8小时前
港铁大叔手机叠手机偷拍女仔 点解部电话咁长!? 正义港女当场拆穿蛊惑手法 ｜Juicy叮
港铁大叔手机叠手机偷拍女仔 点解部电话咁长!? 正义港女当场拆穿蛊惑手法 ｜Juicy叮
时事热话
7小时前
公屋男分享自己装修经验 跟足5个步骤重油墙身 厨厕天花吊顶买料500元搞掂
公屋男分享自己装修经验 跟足5个步骤重油墙身 厨厕天花吊顶买料500元搞掂｜Juicy叮
时事热话
9小时前
蔡思贝两年冇拍剧罕剖白心声 疑受王浩信绯闻影响损内地人气 传获猛人照顾等嫁？
蔡思贝两年冇拍剧罕剖白心声 疑受王浩信绯闻影响损内地人气 传获猛人照顾等嫁？
影视圈
6小时前
80年代男星挺巨腩开骚肥到无颈 网民：惨不忍睹 因失言风波人气插水一度减产加入警队
80年代男星挺巨腩开骚肥到无颈 网民：惨不忍睹 因失言风波人气插水一度减产加入警队
影视圈
10小时前
连锁酒楼超值晚市优惠！$138有齐海鲜/烧味+小菜+炖汤+煲仔饭 加$28起转龙虾/白灼虾
连锁酒楼超值晚市优惠！$138有齐海鲜/烧味+小菜+炖汤+煲仔饭 加$28起转龙虾/白灼虾
饮食
12小时前
考车牌︱元旦起禁考试车用「外挂」睇位 教车师傅爆行家出猫离谱玩烂规矩：考生势更易肥佬
社会
9小时前
51岁「最美港姐」曾被指颜值崩坏  晒中门大开性感照骚丰满上围  靓靓鹅蛋脸颜值重回巅峰
51岁「最美港姐」曾被指颜值崩坏  晒中门大开性感照骚丰满上围  靓靓鹅蛋脸颜值重回巅峰
影视圈
6小时前