黄智雯拣闺蜜有条件：受得起考验 孖虾头演舞台剧与欧巴玩「夹Toast」丨独家

黄智雯与虾头（杨诗敏）将于1月9日起为舞台剧《天下无不西之闺蜜》演出15场，将最亲密的姊妹情谊带上舞台，2人笑言话题太劲爆，因此反应很热烈，相信大家都喜欢这类型的喜剧，他们大叹演喜剧是挑战，亦会为演出坦白赤裸内心的世界。私下老友的两人，更开心可以在演出上更了解对方，笑言回到过去，可能是争夺男生的对手，只因大家口味相似。 文：李文伟 图：朱伟彦

将巴辣和Mean表现出来

黄智雯与虾头虽然今次演绎的角色性格似是将2人形象来个大反转，不过「乖乖女」智雯坦言心中仍有位「关二嫂」，「好期待可以释放，将巴辣和Mean嘅一面都升华地表现出来，哈哈！」至于虾头原来是「思考型」人格，反而令拍档感受到她知性可靠的一面。

与虾头「夹Kimchi Toast」

问到从朋友再进一步，成为闺蜜的条件？虾头希望对方能令她感觉爽朗，思想亦很同步，「要做到闺蜜，话题一定不需要解释太多，因为会明白我、懂我。」至于智雯则认为要磁场相近，相处时不会认真去评价每一件事，可以是在最放松的状态。但她们都认同每个人与闺蜜相处的方式，智雯笑言自己有很多闺蜜群组，由读书到拍剧的圈子都有，「我觉得成为闺蜜都会有考验的，当中都有些朋友是不打不相识，然后大家又可以不离不弃，才会成为真正的闺蜜。」回想起相处的难忘事，智雯笑言与演艺学院的同学们最有生活感，「记得当年读跳舞，大家都会去蒲，是想下课后有地方可以继续跳舞，所以会去酒吧跳，跳舞时偶尔会有男仔靠上来夹在女生之间，我们会形容为『夹Toast（夹面包）』，是我们女生的用语，哈哈！」今次有韩国欧巴参演，智雯笑言想将生活搬上舞台，笑言要与虾头「夹Kimchi Toast」，相当搞笑。

读书时系男仔头

虾头则指读书时较男仔头，因此也有「男闺蜜」更会帮对方追女性朋友，更由撮合二人、到分手后安慰男生，最后更与该男生在一起。她又笑言：「有些闺蜜就是很久没有联络，到现在约出来，都会急不及待话当年，但对方讲的版本，又与我自己记忆中很不一样，在她们眼中，原来很多男生都钟意我，甚至要排队，为甚么我记忆中不是这回事，哈哈！」

