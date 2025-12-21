张兆辉爱女化身助手识执生 忠粉花半年积蓄赴南沙支持 孖汤宝如唱《相思风雨中》获益良多

上月荣获温哥华影帝殊荣的张兆辉于12月19至20日在南沙参与《期遇好声音‧星耀金融岛─湾区港乐夜》两场演出，同台嘉宾包括汤宝如、黄凯芹等。首场演出时，辉哥不仅与观众热情互动合唱，又落台握手，与全场打成一片，气氛炽热。

南沙开唱宠粉无限

有眼利观众发现辉哥的女儿张卓姿（Twiggy）担任其助手，不仅为爸爸整理衣服，又冲上台前代接花束，让辉哥能专心演出。骚后，问到是否满意女儿表现，辉哥表示：「佢喺英国修读电影与电视学士课程，咁啱放假返港，应该畀佢亲身体验一下，而家佢对流程了如指掌，呢两天日佢表现合格，勤力、主动！识执生！」是次演出，吸引不少南沙乡亲及过百本地粉丝到场，还有忠实粉丝不惜远从东北而来，甚至动用半年积蓄到来支持。眼见粉丝远道而来，在酒店及会场苦苦等候，人潮挤满大堂至需出动保安维持秩序，宠爱粉丝的辉哥未有回避，还主动逐一与他们合照，最后温馨叮嘱大家早点休息。贴心举动获粉丝力赞「真‧暖男影帝」。

活动上，辉哥除了独唱《笑看风云》、《风的季节》、《偏偏喜欢你》、《两只蝴蝶》等经典歌曲外，又与汤宝如合唱《相思风雨中》，最后以全场合唱《友谊之光》圆满落幕。与多位实力唱将同台，辉哥坦言确有压力，事前积极练歌兼跑步练气，并表示此行学到不少舞台技巧。

对于热情的支持者，辉哥十分感动，「有粉丝买咗两日嘅飞，真系好多谢佢哋！」酒店经理更加感激辉哥，指酒店房间给他的粉丝「订爆」了。

