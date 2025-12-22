Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

75岁《爱回家》男星人间蒸发2个月  受病魔折磨变口窒气弱  早月曾入ICU跟死神搏斗

更新时间：10:00 2025-12-22 HKT
发布时间：10:00 2025-12-22 HKT

曾参演《爱·回家之开心速递》、备受尊敬的资深填词人黎彼得，近年转战YouTube，其主持的节目《玖噏秘笈》因大爆娱乐圈秘史而赢得不少粉丝追捧。然而，该节目近两个月突然停更，让黎彼得仿如「人间蒸发」，令许多网民担心他是否已「劈炮唔捞」，更有粉丝忧虑其健康状况亮起红灯，尤其是在他「失踪」前的最后影片中，曾承认「年纪大，身体系有唔妥」。

黎彼得消失2个月惹热议

去年曾经入ICU的黎彼得，于两个月后终于回归，他亦坦认身体的确有问题，机能跟以往无法相比。在最新影片中，黎彼得亲自解开了「失踪」之谜，于片中他身穿浅蓝色外套现身，面色、精神尚可，但说话似已不如以往声如洪钟，而且亦有点口窒，或许是刚病愈而对状态有所影响。他于片中，坦言自己早前因身体抱恙，需要时间休养，更幽默地以「保外就医」四字，来解释为何早前会消失2个月。

黎彼得认身体大不如前

黎彼得在片中直认，由于年纪渐长，身体状况已大不如前，未必能再像以往一样独力主持节目。因此，他宣布《玖噏秘笈》将在来年以全新组合回归，并特别邀请了老友钟志光加盟成为新拍档，黎彼得表示：「我个状态就真系差咗少少，同以前唔同，以前可以随时标童，依家真系曳咗，所以要靠钟Sir喇」。另外，黎彼得近日亦开设小红书，并拍片宣布于拆礼物日，将与另一著名作词人向雪怀于内地开骚，粉丝都劝他要多保重身体别过于操劳。

黎彼得去年曾入ICU与死神搏斗

事实上，这并非黎彼得首次面对严峻的健康考验。今年3月他便曾因流感引发严重并发症，一度需要入住ICU深切治疗部，情况十分危险。据他忆述，当时他感到呼吸困难，医生照肺后发现肺部有花，需即时入院。在ICU期间，病情一度严重到医生著他致电通知家人。他当时致电儿子却无人接听，最后幸得好友钟志光及时援手，并作出无微不至的照顾，令他铭感于心。黎彼得当时更因贫血而需输血两包，可谓经历了一场生死考验。

黎彼得父子关系疏离

在家庭方面，黎彼得曾因离婚及早年忙于工作，错过了陪伴儿子成长的时光而深感自责，认为这对儿子的心理造成了影响，导致父子俩虽同住一屋，却形同陌路。黎彼得曾透露，现年37岁的儿子长期处于「躺平」状态，早年他斥资十多万供儿子到南京读中医，儿子却因经常逃学而未能毕业。作为父亲，他仍为儿子孭起经济重担，并为儿子还清十多万的信用卡数。当被问及会否担心自己身后儿子无人照顾，他无奈地表示：「申请公屋啰！点都唔会死嘅」。

