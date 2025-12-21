Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

李钟硕闪现铜锣湾20分钟 临时取消问答环节 识做派心狂冧粉丝

影视圈
更新时间：15:45 2025-12-21 HKT
发布时间：15:45 2025-12-21 HKT

韩国演员李钟硕今日（21日）到铜锣湾出席《李钟硕［With : Just Like This ] 香港限定快闪店》宣传活动，吸引了数百粉丝到场等候。

时间管理大师

李钟硕十分懂得冧粉丝，不时派心心给在户外等候的粉丝，之后他移步到室内，为满足商场内守候的粉丝，他特意走到粉丝群与他们近距离接触，为粉丝签名之余，他又收下粉丝送给他的小礼物。他在限定快闪店内，于大型海报上签名及留下一句︰「你好，我们一直幸福下去！」之后他再走出户外再次与粉丝打招呼。而原定大会设有的答问环节临时取消了，李钟硕是次宣传十分贴切地配合快闪店，他用快闪方式在大约20分钟内便完成及离开。

