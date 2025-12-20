冯盈盈亲解由31A变「丰满女神」之谜 豪言「唔止升两CUP」 开腔谈被TVB雪藏

现年31岁的2016年港姐冠军冯盈盈，早前重返母校香港大学攻读硕士学位，向来注重饮食健康的她，不时与网友分享饮食心得。最近成为内衣品牌代言人的盈盈，为了保持完美体态，亦会配合适当运动来操肌，近日盈盈又再有「升CUP」内衣照流出，再次震撼网民眼球，盈盈坦言已是极限！

冯盈盈再度升CUP

冯盈盈当年参选港姐时，上围只得31A，不过之后她就疑似不断发育，继早前的「喷血级」内衣照，近日在IG又分享三辑「升CUP」靓相，全都给人热辣辣的感觉，网民留言大赞又靓又索。提到会否再有突破，冯盈盈向传媒表示已是极限：「今次都差唔多系极限，我谂都系好大突破，最尽都系三点式，参加香港小姐时已著过，都俾到我胆量，但超越三点式，就未能handle到。」对于网民热烈讨论其「升两CUP」之谜时，冯盈盈竟搞笑地反问「只系两CUP？」，之后更卖口乖大赞产品效果超好，坦言自己是凭良心直说。问到会否进一步成为「波霸」，她表示最重要是身材匀称，展露曲线已很迷人，不会用其他手法造假，笑言自己是史上穿最多衫的内衣广告。

冯盈盈：继续做好本份同岗位

对于有传冯盈盈因拒拍性感戏而被TVB雪藏，她表示一直都有工作，今年先后参与过4个综艺节目，当中与森美主持的《魔法剪裁师2》都有入围十大：「一直都keep住有唔同工作，好多谢网民咁留意我，农历新年都会主持贺年节目。」但她表示今年的确少拍剧集：「所有工作都系公司安排，如果有适合角色或岗位，我都愿意尝试。雪藏嘅话，真系有少少误会，多谢公司俾咁多机会我。」问到会否担心被新晋小花威胁，她说：「公司咁多艺人，各有特色，唔担心边个取代自己或淘汰我，继续做好本份同岗位。」她澄清与TVB还有几年合约，大家可继续找她开工。

