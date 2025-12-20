杜琪峰认鲜浪潮有财政压力感谢古天乐大力支持 执导卢瀚霆电影3年只拍了10日：会尽快开拍

第十九届鲜浪潮国际短片节本地竞赛颁奖礼今日（20日）举行，杜琪峰、邱礼涛等都有出席，杜琪峰在活动上称鲜浪潮多年来在财政上很大压力，要用尽方法省钱，感谢古天乐的大力支持，他们会继续努力在20届和大家见面。

杜琪峰望顶到80岁

杜琪峰受访时表示鲜浪潮在筹备资金方面很大压力，笑言仍顶得顺，鲜浪潮举办的目的是希望让年轻人有更多机会，如果年轻人连试的机会都无很可惜。讲到明年就是20届会否大搞？他笑说：「当然会，所以现在努力扑水中，希望可以邀请过去20届的参赛者和得奖者到来，但还在计预算。（预算要几多？）多有多搞，少有少搞，但应该唔好低过100万。（古天乐帮了鲜浪潮很多？）他一直都很帮忙，我们有找他的公司做嘢有俾钱，他转头就捐返出来，当然越多人帮越好，现在环境艰难，有时是别人拣要不要帮你，不是那么容易，其实都已艰难很多年，幸好我们早有预备，现在都还可顶几年，希望日后环境可改变，令自由创作的人有更多机会，我对未来有信心，点都顶到80岁，我现在70，真的顶不顺就不好意思。」又说社会一直在变，今日不知明日事，但他一直相信万物有时，对任何事情都抱有希望。

否认与梁朝伟合作电影

谈到工作计划，他笑指很懒，执导卢瀚霆主演的电影3年来只拍了10日，透露会尽快开拍，点都会拍完，否则日日在家喂雀都不好意思。至于与梁朝伟合作的电影，杜琪峰笑指无讲过此事，但有机会与他合作最好，想和他一起拍一出好戏，是否会到日本取景？他表示未知，等写好剧本再讲。提到好友冯淬帆和许绍雄早前相继离世，他表示两人真的是好兄弟，前后脚离世，他与二人已经认识多年，当年加入TVB时，冯悴帆已担任导演，赞他的电影风格好严谨，适逢对方在台湾举行告别式时身在当地便出席，又指跟许绍雄合作无间，对方的离世来得突然，但人生好精彩。

邱礼涛未知《我们不是什么》上映日期

另外，邱礼涛执导新戏《我们不是什么》原定圣诞档期上映，但因大埔宏福苑火灾而延期，他表示未知几时上映，相信应该是明年，一切等电影公司公布。谈到若然今年上映可报名角逐《金像奖》奖项，问到可觉可惜？他表示已对奖项没感觉，可能对戏中两位演员有影响，如果报不到明年就等后年，反而怕明年电影数目不够，令金像奖未能举行，但戏言自己没有那么大影响力。