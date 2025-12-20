前《爱回家》男星北上揾食艰难  为5百人仔甘当沙包遭暴打  曝光家居内部令人叹息

现年47岁、因饰演TVB处境剧《爱．回家》中「黄茂登」一角而为人熟知的前艺人罗天池，自2015年离开TVB后，主力发展其热爱的拳击事业。近年，他疑似已移居内地，并积极经营社交媒体寻找工作机会。然而，从他最新发布的一段影片可见，为了生计，这位昔日的动作演员竟不惜放下身段，心酸地当起了「受气包」。

罗天池为赚5百人仔任人打

影片中，罗天池坦言为了「还房贷」，接到了一单给年轻人做「受气包」的生意。镜头一转，他到达一间公司，为一班因工作压力爆煲的年轻人提供「泄愤服务」。他专业地为女客户戴上拳套，并细心指导她如何正确出拳以免受伤，但随后他便成为了「人肉沙包」，让客户们轮流向他手中的拳靶暴打。过程中，他更要扮演「老板」角色，激励对方「大力点」、「让你加班！扣你工资！」，场面令人心酸。

罗天池用被打人工慰妻

经过一番「挨打」，他最终赚得了500元人民币的酬劳。尽管工作艰辛，罗天池收工后的第一件事，却是到蛋糕店为太太买她喜欢吃的海盐蛋糕，尽显爱妻一面。影片末段，罗天池回到家中将蛋糕交给太太，也意外曝光了他内地的睡房。从画面可见，房间布置简单，空间不大，似乎经济环境确实只是一般，也让外界理解他为何要如此努力工作。

罗天池是黄子华爱将

然而，令人意外的是，这位为数百元而「挨打」的演员，原来与巨星黄子华是相识16年的好友。二人早于2007年拍摄TVB剧集《奸人坚》时结缘，当时罗天池只是饰演黄子华身边的闲角，但因对搏击运动有共同兴趣而变得熟络。后来，黄子华在2020年自编自导自演贺岁片《乜代宗师》时，更力排众议，邀请罗天池担任武术指导并饰演重要角色。该片最终大收近3,000万票房，成为当年港产片冠军，也证明了黄子华对罗天池专业能力的绝对信任。

