韩团XODIAC香港成员SING LEO 回港快闪见粉丝 挂念香港美食

韩国人气男团XODIAC两位香港成员麦骏升（SING）及李傲贤（LEO）凯旋回港，快闪12小时于三间茶饮店惊喜亮相担任「一日店长」，与本地及海外粉丝近距离互动，并分享他们对茶饮文化的喜爱。活动吸引大批传媒及粉丝到场，气氛热烈，活动现场亦特别布置成充满节日气氛的打卡热点，让粉丝除了与偶像见面，也能留下美好回忆。两位成员在访问中表现亲切，更畅谈首次担任店长的新鲜体验，LEO坦言非常挂念香港的美食，感恩能获邀回港与家人过节相聚，其后他更与现场粉丝进行多项互动游戏，并亲手赠予饮品给幸运粉丝，将现场气氛推至高潮。

新歌《Alibi》用AI制作MV夺大奖

最近XODIAC新歌《Alibi》首天就打入韩国音乐榜的十大位置 ，KPOP全AI制作MV除开创先河外，也在美国的《International AI Film Festival》和韩国的《Seoul International AI Film Festival》获得《Best AI MV》大奖，更选中入围印尼和澳洲的国际AI电影节。SING表示：「我们跟AI不是竞争对手，而是互相补足，十分荣幸公司给我们机会借助科技的力量进行艺术上的创新。」而粉丝亦纷纷表示期待XODIAC未来能有更多机会来港与大家见面。