传奇女星力抗脑癌3年宣布离世终年69岁  最后露面门牙掉光令人心酸  曾演爆红剧集家传户晓

韩国演艺圈今日传来令人哀痛的消息，被誉为「第一代话剧明星」、曾演出爆红韩剧《上流战争3》的资深演员尹锡花，在与脑癌长期搏斗后，于12月19日上午在首尔家人陪伴下安详离世，享寿69岁。她一生奉献给表演艺术超过50年，从舞台剧、音乐剧到电视剧皆有辉煌成就，她的离去，象征著一个时代的结束。

尹锡花与病魔的顽强对抗

尹锡花的健康在2022年7月急转直下。当时她在英国伦敦工作时突然昏倒，返韩后诊断出患有恶性脑瘤，并接受了长达20小时的高难度手术。术后，她持续进行放射治疗，但身体状况急剧恶化，体重一度骤降至36公斤，甚至门牙脱落，行动需依赖拐杖。

相关阅读：29岁女星惊爆遭家暴！公开脸部瘀伤照 控诉前男友施暴：整整两周无法出门

尹锡花2年前采自然疗法

尽管身心承受巨大痛苦，尹锡花仍展现了强韧的生命意志。2023年，她在电视节目中坦言：「就算只剩一周生命，我也想活得像自己。」基于这个信念，她决定停止侵入性治疗，转而采用自然疗法。即使在生命的最后阶段，她对表演的热情也未曾熄灭。2023年，她友情客串话剧《托卡塔》，在台上演出了约5分钟，这也成为她献给观众的最后身影。她最后一次公开露面时，因未再接受积极治疗，门牙几乎掉光，令见者无不心疼。

尹锡花横跨三栖演艺生涯辉煌

尹锡花生于1956年，自1975年以话剧《蜜之味》出道后，便迅速在剧坛崭露头角。她与孙淑、朴正子并称为1980至1990年代韩国话剧界的「三大女演员」，以其纯真而具爆发力的精湛演技，主宰了剧坛数十年。其代表作包括《神的阿格尼丝》、《哈姆雷特》等，尤其在2016年以60多岁高龄挑战《哈姆雷特》中的少女欧菲莉亚一角，引发轰动。

尹锡花《上流战争3》抢镜

除了话剧，尹锡花在音乐剧领域同样成就非凡，曾担纲《红男绿女》及首代《明成皇后》的主角。她的才华更延伸至电视萤幕，近年在《The Penthouse上流战争3》中饰演罗根李的奶奶，以及在Netflix影集《再婚上流》的演出，让更多年轻观众认识了这位硬底子演员。此外，她早年拍摄的咖啡广告台词「其实我也是温柔的女人」，至今仍是韩国民众心中的经典，也让她一度获封「广告女王」。

尹锡花百想艺术大赏四度封后

尹锡花的贡献不仅止于幕前。她身兼导演与制作人，于2002年创办小剧场，致力于推广实验性作品。她更收购月刊《客席》担任发行人，并参与制作音乐剧《顶帽》，该剧荣获英国罗兰士奥利佛奖的肯定。她个人曾四度荣获百想艺术大赏最佳女演员奖，证明了她在韩国表演艺术界无可取代的巨擘地位。

相关阅读：天王国宝级艺人外父病逝享年75岁 爱妻崩溃痛哭「没有爸爸了」 忆父病榻前老公负责XX