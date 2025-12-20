王嘉尔与姜涛分享经验：有咩挨不过 自爆24岁在韩已识Anson Lo 与Do姐私下有联络惜未有时间约食饭

王嘉尔(Jackson Wang)今日（20日）到金钟为自家服装品牌宣传，吸引近千粉丝到场支持，当见到王嘉尔现身即大声尖叫，而他亦走近两边粉丝，向她们合十鞠躬，拍照时又不断挥手和送飞吻，当有传媒要求他俾心时，他笑言一向不会俾心，但随即表示「为咗你」而向镜头做出心心手势。

王嘉尔想带欣赏歌手去美国演唱会

王嘉尔表示已6年无回香港，今次回来很开心，但暂时仍未回新界，因酒店在尖沙咀，「我想返体育学院、沙田和马鞍山，好多嘢想食，好似是沙田捞面，不知旺角仲有无潮流特区？高中时在那里做西装，399，又会去金鸡打机，我是不是暴露自己的年纪？」又说这几日去了食九记，是人生第一次，大赞好好食，称有拍档排队，自己无打尖，笑谓行程都是无计划地走来走去，好似由上环行到中环，又去了搭船。讲到有大批粉丝到场支持，他表示很开心，有回家的感觉，透露明年会多回香港，并开始北美和南美的演唱会，笑言想带他欣赏的香港的歌手同行，向其他地区的粉丝介绍他们，亚洲区演唱会暂定要2027年，问到想带谁？他即保持神秘，称讲出来就无惊喜，只谓是两个歌手，问到Tyson Yoshi是否人选之一？他笑说：「唔好搞啦！」Tyson Yoshi早前到澳门欣赏他的演唱会，被王嘉尔拉上台又夹硬脱去上衣，王嘉尔戏言被他抢了风头。

王嘉尔叫记者问花姐可否与姜涛再合作

王嘉尔日前为姜涛演唱会做首场嘉宾，他以姜老师称呼姜涛，因6年无回港，上台时感到紧张有压力，始终是姜涛第一场演唱会，比自己演唱会更有压力，直言上台时有起鸡皮，透露姜涛在他上台前有拍拍他说「It’s OK」，令他感到很温暖，他说：「我们是网友，彩排时才见他。（姜涛同你想像中有分别吗？）我一直无见过真人，所以无预期他是咩人，我和姜老师和Anson老师（卢瀚霆）好耐之前就识，不过我24岁时在韩国就认识了Anson老师。」姜涛在演唱会上透露几年前获王嘉尔在社交网私讯给予好多鼓励说话，王嘉尔称是向他分享经验，不是教他和开导他，认为每一行都不容易，只告诉他除了他自己，无人会紧张他，但亦要知道他身边有很多人包括家人、朋友和粉丝等都会陪他经历风雨高低，问到为何会私讯他鼓励？他笑说：「除了在传媒上知道消息，我作为艺人都知一些内幕消息，我知道后，无论真假，讲比不讲好，It’s ok，这些风雨有咩挨不过。」又指每行的压力都很大，有些人就会用留言发泄压力，笑指留言无论好与坏，都只是发泄，做艺人要有这个想法，这是艺人的工作。至于日后有无机会再与姜涛合作呢？王嘉尔笑谓要问花姐，不知自己是否衬得起，又叫记者帮他去倾，会否约食饭就等姜涛完成演唱会后休息完再讲，希望有机会，问到会否请姜涛做他的演唱会嘉宾？他笑说：「如果他肯来，不要只唱2首，要唱8首，我就可以休息半场。」

王嘉尔想35岁结婚生仔

谈到郑裕玲的社交平台取消追踪所有人，包括他和姜涛，王嘉尔称大家私下有联络，但无问这件事，因这是她的私隐，笑指郑裕玲是前辈、是传奇，很爱她，惜此行未有时间约她食饭。圣诞将至，他表示在工作中度过，指自己没有假期，明天冬至会和家人食饭，因父母都有来香港，并透露明年会推出中文专辑，当中一定有广东歌，叫大家不要笑他的咬字，问到专辑可会与香港音乐人合作？他说：「同friend的那几个，希望他们公司有良心，倾到合适的价钱，不要令我破产。」另外，王嘉尔之前在一个访问中谈到感情问题，被问到单身期间如何面对生理需求，王嘉尔直接表示「大部分都自己解决」惹热议，他对此认为没有问题，反问大家为什么会觉得惊讶，讲到通常会有偶像包袱？他说：「我是我，我只是分享自己的想法，而且我觉得出去玩，去夜店都不是坏事，夜生活不应该被误解。」讲到粉丝都想他拍拖，他即连声表示没有，但直言想35岁结婚生仔，「如果对方愿意生，我都喜欢BB，生几多个就顺其自然，等对方决定，现在仲揾紧对象，我无条件，无分种族国籍，系个人就得，遇到就会遇到，又不是拣衫。（会闪婚？）我不是风水大师，未来的事不到我判断。（觉得自己会一见钟情吗？）如果是一见钟情，对方都很有料。（拍拖会公开？）见到会认，家人无催我，因为哥哥已经有女儿。」访问结束后，王嘉尔与在场传媒逐一握手和击掌，又和大家自拍大合照，随后又与两边的粉丝合照，非常亲民。