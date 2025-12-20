Ivy So@COLLAR帮口Candy安抚粉丝 不钟意吵架信好好解释就冇事 望Lolly Talk完约后不解散继续梦想

Ivy So(苏雅琳）今日（20日）到佐敦出席朱古力宣传活动，与粉丝一起玩游戏。

Ivy So要保护粉丝

问到COLLAR队友Candy（王家晴）可有与她分享过对方近日的绯闻处理方法？Ivy表示，也有与她谈过，也见到她在网上群组与粉丝谈天，Candy要安抚粉丝？她说：「不关绯闻事，是粉丝之间争拗问题，（事件起因也是绯闻？）虽然我不在事件之内，也不想出现吵架，因为我不钟意吵架，无论那一边也好，对对方不要再讲恶意说话，也不要伤害到对方，（也会令你难做吗？因为对方的粉丝连COLLAR其他队员骂？）希望粉丝不会受到伤害，也不要不开心，粉丝很锡我们，所以要保护粉丝，（就事件你可有跟粉丝谈论过？）有讲两句，顺便谈谈天，（是否跟他们说日后你有绯闻也不要吵架，只要大方接受？）不关事呢，无论什么事也好，不要闹人便好了。」

追问她怕不怕日后有绯闻，会出现Candy同样的状况？Ivy笑指，之前也传过绯闻，只要好好解释便没有问题，相信好好地讲大家又会听。问她是否暗指，有人不好好地讲？Ivy即尴尬万分地说：「不要屈我啦！（是否男方不好好地讲？）我不是这个意思，我意思是，粉丝很好，如果我们好好地讲他们会相信，所以不要吵架。」

Ivy So重看《全民造星III》

此外，Lolly Talk刚刚与经理人结束合约关系，问她知否她们可会拆伙？Ivy称，最好不要解散，自己也很钟意Lolly Talk，希望他们能继续做多些音乐，这也是她们的梦想，梦想很珍贵，近日自己也重看《全民造星III》片段，看到大家一齐努力的模样，希望大家可以一齐行下去。

Ivy So澳门骚想著少布背心短裙

圣诞将至，Ivy透露原本约定了COLLAR成员们一起庆祝圣诞节，但因为澳门倒数音乐会需要彩排，便将庆祝活动取消，留待COLLAR成军4周年时一起BBQ庆祝，问到过往COLLAR可有在圣诞节交换礼物的习惯？她称自己性格较男仔头，所以大家没有玩交换礼物，不过，她称，若选择交换的礼物，觉得买金粒是最实际，因金价持续上升，她笑指，未知妈妈会否为她储嫁妆。

另外，Ivy表示，澳门骚战衣仍未落实，她偏爱少布背心短裙，纯粹为方便跳舞而并不是为性感，至于「叱咤」颁奖礼战衣，她得知今年以型格为主。至于外界指因MIRROR开骚缺席颁奖礼，令COLLAR获奖机会大增，Ivy感到出歌并非为奖，但若能获奖当然会更开心。