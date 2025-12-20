詹天文携《我们的青春日志》剧组全员义演 不扣除成本以表演艺术为大埔灾民送暖

歌手詹天文（Windy）于12月18日及19日完成一连两晚参与音乐剧《我们的青春日志》慈善义演，以实际行动为早前大埔宏福苑火灾中受影响的家庭筹款，送上实质支持与祝福。Windy早前因公开向灾民祝福时用词不当而引起关注，其后她迅速透过社交媒体致歉，坦言因紧张而「词不达意」。本次无酬参与义演，正是她以实际行动展现对灾民关爱之举。

关宝慧、谭永浩等超过20演员参与

义演由「爆炸戏棚」发起，并获台前幕后全力支持，Windy在得知义演计划后即答允参与，她希望透过演出凝聚观众的爱心，将集结而来的祝福与帮助，切实送达有需要的家庭。今次两场演出全部票房收入将不扣除任何成本、全数直接拨捐至「大埔宏福苑援助基金」。所有行政、场地等衍生开支，由爆炸戏棚承担，全体演员及工作人员均为无偿参与。此外，义演更汇聚超过20位演员，包括关宝慧、谭永浩等资深舞台剧演员，爆炸戏棚创办人陈恩硕（Tom）表示，团队希望藉表演艺术慰藉人心，为受灾家庭尽绵力；关宝慧亦指，以专业工作直接筹款帮助灾民，是演艺工作者传递正能量最直接的方式。

至于临近年尾各大颁奖礼，Windy亦积极呼吁歌迷踊跃投票，期望颁奖礼有好成绩以报答公司及歌迷的支持。