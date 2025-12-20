38岁前东张女神惊爆生7cm瘤 BB脐带缠颈两圈一度心律不正 生育被要求签生死状

现年38岁的前「东张女神」利颖怡，去年7月离巢TVB，回复自由身的她其后过档HOT TV担任节目《一线搜查》主持，又参与内地网剧演出。与圈外老公结婚7年的利颖怡，于今年10月底诞下儿子。日前利颖怡就在IG分享怀孕时与BB一起「打仗」的惊心动魄历程，甚至被要求签下生死状。

利颖怡陀B心情如如坐过山车

利颖怡发文写道：「之前答应过，要告诉大家个个都生，为什么我如此感动，因为我的旅程，从一开始就收到另一份『说明书』。这是一个小生命，用他的意志，对抗『7cm线肌瘤』这个医学标签的故事。」她表示怀孕期间似打仗，历程如坐过山车：「当医生最后讲出『我哋试下顺产』时，我知道，我们的第一仗，赢了。（虽然最后关少爷太调皮，要剖腹先请到佢出嚟）这趟过山车之旅教懂我：生命的韧性，远超一切诊断。多谢你，我的小小谈判官 #关少爷 #潜颖识 #剖腹产」

相关阅读：前《东张》女神利颖怡宣布怀孕 拔罐减肥意外发现有喜 陀B七月「长胎唔长肉」手脚纤幼

利颖怡胎儿不能转身

而利颖怡在影中提及到因为其线肌瘤顶着，令腹中胎儿不能转身，所以容易流产，私家医院不敢接收，并要求签下生死状：「冇私家医院敢接呢个case，我同BB喺公立医院签下生死状，成为彼此的战友。私家医生都说，这局棋输硬，腺肌瘤顶住， BB转唔到身，所以必须开刀。但系第9个月，BB自己转咗身，医生话试吓顺产嘅时候，我哋赢咗第一仗。」其后利颖怡续说，指生产时BB一度心律不正，BB被脐带缠了颈部两个圈，最后要由顺产变回剖腹，幸好有惊无险顺利诞下儿子，利颖怡感慨地表示：「有惊无险，我哋再赢第二仗！欢迎你，我哋嘅关少爷。」

相关阅读：38岁前「东张女神」怀孕期间婚姻「出事」？ 为一事不满老公：最好嘅胎教系夫妻恩爱！