Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

38岁前东张女神惊爆生7cm瘤 BB脐带缠颈两圈一度心律不正 生育被要求签生死状

影视圈
更新时间：17:00 2025-12-20 HKT
发布时间：17:00 2025-12-20 HKT

现年38岁的前「东张女神」利颖怡，去年7月离巢TVB，回复自由身的她其后过档HOT TV担任节目《一线搜查》主持，又参与内地网剧演出。与圈外老公结婚7年的利颖怡，于今年10月底诞下儿子。日前利颖怡就在IG分享怀孕时与BB一起「打仗」的惊心动魄历程，甚至被要求签下生死状。

利颖怡陀B心情如如坐过山车

利颖怡发文写道：「之前答应过，要告诉大家个个都生，为什么我如此感动，因为我的旅程，从一开始就收到另一份『说明书』。这是一个小生命，用他的意志，对抗『7cm线肌瘤』这个医学标签的故事。」她表示怀孕期间似打仗，历程如坐过山车：「当医生最后讲出『我哋试下顺产』时，我知道，我们的第一仗，赢了。（虽然最后关少爷太调皮，要剖腹先请到佢出嚟）这趟过山车之旅教懂我：生命的韧性，远超一切诊断。多谢你，我的小小谈判官 #关少爷 #潜颖识 #剖腹产」

相关阅读：前《东张》女神利颖怡宣布怀孕 拔罐减肥意外发现有喜 陀B七月「长胎唔长肉」手脚纤幼

利颖怡胎儿不能转身

而利颖怡在影中提及到因为其线肌瘤顶着，令腹中胎儿不能转身，所以容易流产，私家医院不敢接收，并要求签下生死状：「冇私家医院敢接呢个case，我同BB喺公立医院签下生死状，成为彼此的战友。私家医生都说，这局棋输硬，腺肌瘤顶住， BB转唔到身，所以必须开刀。但系第9个月，BB自己转咗身，医生话试吓顺产嘅时候，我哋赢咗第一仗。」其后利颖怡续说，指生产时BB一度心律不正，BB被脐带缠了颈部两个圈，最后要由顺产变回剖腹，幸好有惊无险顺利诞下儿子，利颖怡感慨地表示：「有惊无险，我哋再赢第二仗！欢迎你，我哋嘅关少爷。」

相关阅读：38岁前「东张女神」怀孕期间婚姻「出事」？ 为一事不满老公：最好嘅胎教系夫妻恩爱！

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
宏福苑五级火｜ 路祭衣着惹热议 大埔民政专员致歉 将继续做好善后工作
宏福苑五级火｜ 路祭衣着惹热议 大埔民政专员致歉 将继续做好善后工作
政情
6小时前
台北随机伤人案｜1受害人为HIV感染者 诚品店伤者陷爱滋危机
01:19
台北随机伤人案｜1受害人为HIV感染者 诚品店伤者陷爱滋危机
两岸热话
2小时前
至八会成员首谈三度流产 哑忍前夫出轨10年 损失千万醒觉：钱都可以唔见，男人都唔使要
至八会成员首谈三度流产 哑忍前夫出轨10年 损失千万醒觉：钱都可以唔见，男人都唔使要
影视圈
9小时前
(左至右) 许绮惠、霍露明、杨忠萍、李秋石及Jayant Dave
数码港与政府、业界㩦手建立数码安全屏障 以AI重塑网络安全攻防新格局
创科资讯
23小时前
宏福苑五级火｜1具遗骸发现夫妇DNA 增至161死 DNA续进行 不排除死者人数增加
01:38
宏福苑五级火｜1具遗骸发现夫妇DNA 增至161死 DNA续进行 不排除死者人数增加
突发
7小时前
郑秀文整个星期往返医院  眼有泪光精神恍惚令人心疼  毕生挚爱留医8日：零碎中前行
郑秀文整个星期往返医院  眼有泪光精神恍惚令人心疼  毕生挚爱留医8日：零碎中前行
影视圈
2025-12-19 17:30 HKT
深圳出发搭高铁6大赏雪秘景！车程最快1.5小时 必看纯白山雪海/雾凇美景（附交通）
深圳出发搭高铁必去5大赏雪秘景！车程最快1.5小时 必看纯白山雪海/雾凇美景（附交通）
旅游
9小时前
63岁前TVB男星现身街头须发皆白 收入插水离巢转行卖鱼 被细24年女友狠撇认有第三者
63岁前TVB男星现身街头须发皆白 收入插水离巢转行卖鱼 被细24年女友狠撇认有第三者
影视圈
2025-12-19 09:00 HKT
排队7年派无敌公屋王 入住4人海景单位羡煞旁人 网民一窝心原因提醒少买家私
排队7年派无敌公屋王 入住4人海景单位羡煞旁人 网民一窝心原因提醒少买家私｜Juicy叮
时事热话
7小时前
父亲打算遗产只留给大仔 律师提醒立「偏心遗嘱」 需建立两层机制
父亲打算遗产只留给大仔 律师提醒立「偏心遗嘱」 需建立两层机制
投资理财
12小时前