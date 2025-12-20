Anson Lo海边写意散步叉电 鼓励神徙找自己方法疏通情绪 为教父庆生称已大个仔不用担心

「教主」卢瀚霆（Anson Lo）早前完成一连5场在亚博举行的《ANSON LO "KINGDOM" LIVE 2025》后，终于有时间休息，除了帮爸爸庆祝生日外，也到海边散步叉电。

AL望神徒顾好自己再去关爱身边人

AL昨日在社交网贴出多张去海边散步的照片，相中见戴著cap帽、素颜的他拿着饮料看海，非常写意，不过未知是否因太大风关系，为免帽子被吹走，见他不时用手揿实顶帽，AL以英文留言表示「这些不是偶然，不是运气，所有都是努力和爱。」，而他之后在睡前在限时动态中分享，指应要找一个属于自己的方法去疏通情绪，「好好顾及自己嘅感受，再去关爱身边嘅人，愿大家一切安好，经历紧困扰之中嘅要继续加油，晚安」。

Anson Lo望爸爸身体健康

除此之外，AL爸爸在本月18日生日，一向孝顺的他亦有在当日贴出与「教父」庆祝生日的照片，相中他用双手从后抱住爸爸，父子情深，而AL亦表示自己已大个仔，不需他们担心，同时也希望爸爸继续身体健康，可无忧无虑地同妈妈一起过退休生活。