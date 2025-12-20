Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

ZEROBASEONE首来港开骚望带来力量及安慰 广东话唱《Lonely Christmas》送惊喜 称粉丝做「公主」不停示爱

影视圈
更新时间：12:00 2025-12-20 HKT
发布时间：12:00 2025-12-20 HKT

韩国男子组合ZEROBASEONE昨晚（19日）在启德体艺馆举行一连三场《2025 ZEROBASEONE WORLD TOUR [HERE&NOW] IN HONG KONG》演唱会。

ZEROBASEONE MAMA后三星期内再来港

唱毕三首歌后，9位成员逐一跟大家打招呼及自我介绍，之后他们表示，三星期内再次来港，之前在隔离场馆出席MAMA活动，今次在这里举行自己的演唱会真的非常开心。他们说：「当时（指MAMA活动）在香港发生的意外，我们想表达深切慰问，知大家所经历的苦痛和创伤不会随时间消失，不过希望今日的演出能带给大家力量和安慰，所以今日才来到这里，希望我们的真心能传达到给大家，希望今日这段时间能令大家的心拥有有温暖，感觉到幸福便好。」之后他们指，这次演唱会主题是HERE&NOW，代表这段时间非常珍贵的意思。

ZEROBASEONE跟粉丝预祝圣诞

由于粉丝落力大合唱的表现令到这班偶像获得力量，所以ZEROBASEONE特别准备礼物送给粉丝，他们以广东话唱出陈奕迅一曲《Lonely Christmas》预先和大家庆祝圣诞节。ZEROBASEONE除了要求与台下观众影大合照外，他们更边唱歌边抛小礼物给台下粉丝。在满足粉丝实现他们的愿望环节中，几位成员以王子方式跟大家打招呼，他们以公主来称呼台下粉丝，包括「我的公主！」及「我是公主的宝宝！」令台下粉丝此起彼落疯狂地叫过不停。

ZEROBASEONE望可以再来港开骚

Encore 前他们分享这次感受，各人分别以广东话说「我爱你！」及以普通话说：「谢谢，我爱你们！」大冧粉丝。他们又表示，这次演出为他们带来新的回忆，知道能够加开一场感到非常开心，因为可与大家渡过多一日，一直知道大家跑东跑西来支持ZEROBASEONE：「有你们我们永远充满幸福，刚刚唱Lonely Christmas，但是我们永远不会有寂寞圣诞，因为每一个圣诞节都会有我们，首次在香港举行演唱会感到非常开心和幸福，希望有下一次演唱会便好了，希望大家将这回忆珍藏带回去。」

