逆转上半场丨梁咏琪谈翻唱《足球小将》被拒绝授权：尊重所有决定 首当选秀评审将重看《造星VI》参赛者表现 凌文龙怕压力大未想成家立室

梁咏琪（Gigi）、陈湛文、凌文龙、梁雍婷、导演黄柏基及一众小演员出席于钻石山举行的电影《逆转上半场》首映礼，分享拍摄感受。戏中讲述Gigi与一群基层小朋友组成足球队，谈到其中一幕「食波饼」，被足球击中头部后方，Gigi表示要求大力点，宁愿食一次波饼，好过食几次，结果都食了两次波饼，她觉得很小事，小朋友比她更辛苦，大家在室外拍摄都晒黑了，又指小朋友成长速度快，长高了很多，并赞小演员做足准备和用心，拍摄时越来越有状态。Gigi提到本身是足球运动员的小演员周衹月最初表现有点怕羞，令她忆起自己初入行与刘德华拍戏，自言当年好怯，不敢正视华仔双眼，笑言怕被电亲兼胆怯。

圣诞节赴西班牙探亲

提到有指与一众演员翻唱张衞健版《足球小将》的宣传曲，已完成录音，只待版权方落实便推出，但日方指歌词跟原版意思有差距而拒绝授权。Gigi对此感到可惜，尊重对方决定，或将来终有一日有机会面世，世事难料。电影公司有没有另一计划？她说没有，唯有在屋企听吧，她很喜欢张衞健主唱的版本，非常热血。谈到网民对于为何张衞健可唱足40年，而是次不获授权感奇怪？Gigi直言:「我都觉得奇怪，都会尊重所有决定。人生就是这样，有时候做好所有准备也未必成真，正面去面对，没了这歌宣传，便做多些谢票。该片很有教育意义，希望小朋友受正面影响。」Gigi透露圣诞节赴丈夫家乡西班牙探亲，返来会继续谢票。另外，有指Gigi和韩国女团成员将担任《全民造星VI》总决赛评审，她表示首次做选秀节目评审，会翻看参赛者在比赛节目中的表现，其评分会看参赛者的个人魅力。

翻唱张衞健版《足球小将》未能推出感可惜

凌文龙在戏中饰演富二代及爸爸角色，他称与小朋友合作不艰难，也令他初尝当爸爸的感受。他指其角色会做些蠢事情，因此经常做错，被戏中爸爸及儿子责骂，当中有些有趣点指，笑称自己在现场「放飞」，大部份都是即兴演出。谈到该片鼓励勇敢追梦，凌文龙表示除了演戏追梦，亦想去欧游。提到该片初尝当爸爸感受，现实中会否想成家立室？他说曾想过一下，但生小朋友的负担不只体力、经济，是精神上要照顾和为小朋友舖排人生路，有感也在寻求自己的路，若再生小孩会很大压力。另外，凌文龙早前因生病失声，未能参与翻唱张衞健版《足球小将》的宣传曲，对于此曲未能推出感可惜。