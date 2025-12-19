Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

万千星辉颁奖典礼2025丨王嘉慧首入十强感鼓舞预告与李芷晴影福利照 戴祖仪搏尽拉票无悔晒身材

影视圈
更新时间：20:47 2025-12-19 HKT
发布时间：20:47 2025-12-19 HKT

《万千星辉颁奖典礼2025》「飞跃进步男、女艺员」入围10强侯选人王嘉慧、关嘉敏、曾展望、叶蒨文、戴祖仪、李芷晴、陈桢怡、林秀怡、冯皓扬、何晋乐今日会见传媒。身穿露肩短裙的戴祖仪非常进取，展示两幅印有其肖像的宣传易拉架，并派发多款纪念品，落力拉票，赢尽气势。首次打入十强的王嘉慧坦言非常鼓舞和开心，表示会把握机会，并已积极进修演技，希望未来能争取更多拍剧机会，有上堂进修演技。

对于同场对手戴祖仪拉票攻势猛烈，王嘉慧大方表示要向对方学习，赞赏她用心又落力，但也不忘鼓励另一候选人李芷晴不要那么快认输。芷晴表示能打入十强已是对她的肯定，如再入5强已当赢，问到会否以「福利照」拉票？王嘉慧笑言正考虑与李芷晴一起拍摄福利照片，答谢观众支持。

李芷晴身穿露肩短裙亮相，见到对手戴祖仪进取拉票，她即打定输数说：「抵佢赢！」芷晴表示以前很喜欢戴祖仪，听对方歌大。芷晴同样表示打入十强已是对她的肯定，如再入5强已当赢。

王嘉慧时不时在网上派福利。
王嘉慧有样有身材。
王嘉慧家境不错。
王嘉慧曾拍《新闻女王》。
戴祖仪表示人生座右铭是「无悔」，开心及不要留遗憾，今年很多人支持她，因此觉得或可能有机会，便无悔地搏尽。她又称昨天带同小礼物在公司「洗楼」向同事拉票，已收到不少短讯表示已投票给她。她表示正预备颁奖礼战衣，让大家眼前一亮，型格亦带点性感，近日瘦了因此不要浪费身材，笑言钟澍佳监制赞她最大的进步就是瘦了。问到最大对手？她赞陈桢怡的演技大有进步，叶蒨文的主持表现很到位，大家进步显著，谁得奖都会祝福。

