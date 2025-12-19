《金童》票房冲破850万 「分享会」片段终「重生」 张继聪坦言拍摄感触深

张继聪主演的《金童》上映至今近一个月，票房已冲破850万，迈向900万，不少观众都被戏内戏外阿聪的坚持和努力不懈的精神有所感动。在不少谢票场中阿聪亦不讳言因剧情的推进，只好忍心删掉某些情节，而徇众要求下，部份被删掉的片段得以「重生」，在电影官网与大家分享，当中包括黎耀祥、江美仪、郑子诚、傅嘉莉和杨伟伦等精彩演出。而其中一场故事分享会更触动了阿聪。

被黎耀祥、江美仪、郑子诚演技感动

阿聪坦言：「在电影里，有一段情节特别触动我，当我得知自己儿子的健康状况时，心中充满了徬徨。于是我参加了一个分享会，感受其他家庭在面对困难时的经历，真是令人感动，而黎耀祥、江美仪，和郑子诚就在这个场口出现。拍摄的时候看着他们几位的演技已经很感动，虽然从未跟祥哥合作过，但能够近距离欣赏他那种生活化、淡淡然的演出很精彩，给我留下深刻印象。现在可以『重生』相信令观众对当中的故事有更多不同领会。」

继续谢票答谢观众

阿聪衷心的说：「这部电影的讯息是希望能与大家分享，无论一家人面对多少困难，只要携手向前，总能找到出路。而江美仪那段诉说的故事，女儿与妈妈之间的深厚情感，更为动人，我相信这段deleted scene能够在圣诞这个佳节中传递给每一个家庭，一家人无论身处任何处境，都希望大家都可以一齐行落去。而我只要有时间，亦会继续谢票答谢大家。」

与子诚、美仪亦师亦友

此外，导演陈维冠跟黎耀祥、江美仪、郑子诚合作无间，所以邀请三位客串演出时二话不说，一口答应。而阿聪在电视台演出时也经常与子诚、美仪两位前辈合作，彼此亦师亦友，大家今次在电影上合作也份外有默契，阿聪更笑谓：「有子诚兄的磁性声音震住成个场，更能起了种好祥和气氛来！」