Jeffrey踏入校园引「暴动」 男同学隔空尖叫 为DSE考生打气：唔开心就Direct我啦

由梁居英执导、魏浚笙（Jeffrey）主演的电影《杀手#4》，近日走入校园为应届DSE学生打气。活动尚未正式开始，Jeffrey步入校园时，已被不少眼尖学生认出，男生隔空尖叫，气氛瞬间升温。

Jeffrey与学生分享电影工作

分享环节Jeffrey联同导演梁居英及监制文佩卿，于礼堂与同学分享电影幕后工作及入行经历，中间导演更邀请两位中学生上台即席学习如何「收order成为动作片演员」，此番体验跟一般读剧本相当不同，现场反应热烈。其后大合照环节，学生情绪高涨，一度出现「暴动」场面。

Jeffrey让学生了解各行各业

活动结束后Jeffrey得悉中六学生未能出席分享会，遂答允教师邀请，逐一探访正密锣紧鼓准备DSE考试的中六学生。期间他鼓励同学用宽容心态对待考试，更表示「唔开心，就Direct我啦」，及后亦耐心为同学签名，不但签在笔记簿、试卷套上，更有学生即场请他签在T-shirt及结他上。消息传开后，其他级别学生亦自发围在课室外等候，只为与偶像近距离见面。

是次校园活动不但为考生送上鼓励，更让学生感受到电影演员走进校园的真实与温度，亦让他们在紧张考试前，了解社会各行各业的不同情况与出路，并将影视娱乐视为日后专业发展的其中一个可能方向。