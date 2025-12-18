Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

卢慧敏为新剧搏到尽双眼爆微丝血管  亲热戏无包袱力拼实力派 徐㴓乔怕被朱栢谦看穿演技

影视圈
更新时间：22:15 2025-12-18 HKT
卢慧敏（Amy）今日出席ViuTV原创剧《存酒人》记者会时戴上太阳眼镜，其后解释因工作繁忙缺乏休息，导致双眼微丝血管破裂，目前已滴抗生素眼药水并遵医嘱多作休息。她在剧中饰演为爱而战的角色，既有逃亡与打斗戏份，亦与陈健朗发展感情线，包括亲密的面部亲吻戏。被问到拍摄亲热戏会否有偶像包袱？Amy笑称自己并非偶像，目标是成为实力派演员，因此毫无顾虑。

谈到有份角逐《叱咤乐坛颁奖礼》的「叱咤乐坛新力军」奖项，Amy坦言并不紧张，认为歌曲的成功属于整个团队，自己只需做好本分，仍有不少进步空间。她透露正在准备出席颁奖礼的战衣，风格将以性感、亮丽与型格为主。

同场的徐㴓乔（Asha）则分享曾参加朱栢谦的演戏班，这次合作不敢直视对方，生怕被看穿演技。朱栢谦笑言只是专注欣赏靓女，并大赞剧中前辈董玮外形俊朗、双眼有神，对戏时容易被其容貌打动。Asha亦指出剧集以单元形式拍摄，每日与不同演员合作充满新鲜感，拍摄时不仅没有「飞纸仔」情况，甚至曾试过无剧本演出，全凭演员即兴创作对白。

