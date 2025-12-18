MIRROR「鹰小组」与蔡俊彦进行剑击集训 4子获激赞实力平均以上

ViuTV全新节目《四镜大暴走》今晚（18日）将播出的第四集，节目组邀请到世一剑击运动员蔡俊彦（Ryan）任本集嘉宾，「鹰小组」四子陈卓贤（Ian）、柳应廷（Jer）、邱士缙（Stanley）、邱傲然（Tiger）要体验精英运动员的一日训练，适逢MIRROR成员吕爵安（Edan）与Ryan是好友，Ryan一见到四子即笑言：「辛苦晒大家，睇住我个friend咁多年。」Stanley回应：「唔好咁讲啦！都辛苦㗎你都睇咗好多年啦！」Ryan笑指：「我本来今日放假，但都要照顾咁多位。」Stanley感叹：「世界第一放假都要陪我地！」

Ryan赞Ian对战Tiger好精彩

正式训练前，Jer向Ryan说：「我今日怀疑Stanley可以跟到你嘅进度。」Stanley拍拍Jer膊头：「无理由㗎㖞你咁多做gym片！」偶尔会分享做gym动态的Jer尴尬笑言：「打吓卡啫！放过我啊哈哈！」经过一轮健身室特训，「鹰小组」四子穿起剑击装备，准备好落场训练，气势十足，Ryan向四子教授几个基本剑击步法后，四子随即二比二对决验收，分组为Jer对Stanley，另一组Ian对Tiger。二比二对决中，曾特别以剑击为《无限回合》MV题材的Stanley自信十足，猛烈挥剑进攻阿Jer，Stanley指：「我一开波就系咁砰砰砰砰吓阿Jer，跟着佢就唔知要做咩咁！」Jer笑言自己被Stanley搞到系咁缩，不过亦乐在其中，Ryan也赞两位出手动作pick up得快。而本身有运动员背景的Ian亦大展身手，频频向Tiger进攻，二人势均力敌，Ian笑言：「用我多年打排球用返嚟嘅腕力，系咁打，系咁打！打到佢手腕无力我就出手。」Ryan大赞Ian对战Tiger的交锋精彩：「我无谂过有啲咁嘅交锋，以学咗一堂嚟讲，算系above average！」