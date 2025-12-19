Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

前TVB新闻部台柱罕谈情史！爆老公钟情她一部位 曾被闹冇新闻触觉泪崩获安慰：佢乘虚而入

影视圈
更新时间：11:00 2025-12-19 HKT
发布时间：11:00 2025-12-19 HKT

前TVB新闻主播方健仪近日接受钟慧冰的网上节目访问，在节目中她罕谈情史，澄清不曾主动追求无线新闻工程人员老公洪楚恒。她表示：「你快啲畀个机会我澄清，系我老公追我，唔系我追佢。」

方健仪自爆与老公相恋经过

方健仪大谈与老公的恋爱史，更亲自澄清坊间流传她「主动出击」追求老公的讲法。原来，两人的爱情故事，由一罐冰冻的汽水和一次工作上的委屈开始。方健仪忆述，当年任职外勤记者，老公正是新闻车上与她并肩而坐的工程人员。当时她对这位乐于助人、有求必应的同事已留下良好印象，大赞他「好纯品」、「好肯帮手」。

相关阅读：方健仪晒童年照完美演绎女大十八变 曾分享清纯学生样可媲美「城市惊喜」

方健仪爆老公钟情她一部位

方健仪更爆笑分享，老公曾向她坦白，当初是被她的「肉腿」所吸引，而非外貌。方健仪笑言：「我以为佢贪我靓，点知佢话因为我有肉地，好mean！」方健仪与老公由同事关系升华至情侣，原来有著一个戏剧性的转捩点。她透露，有一次她因工作表现被编辑当众指责「没有新闻触觉」，令她大受打击。当晚，她与当时仍是同事的老公一同晚饭，在车上忍不住落泪。就在此时，老公温柔地搭著她的手安慰道：「唔紧要啦，无论如何都会支持你嘅。」就这样，两人顺理成章地走在一起，方健仪形容老公是「乘虚而入」。

相关阅读：前新闻主播方健仪孕味浓？派心心相惹无限揣测 收恭喜留言竟称系敌人

方健仪择偶条件180度转变

回顾过往情史，方健仪坦言17岁初恋，年轻时是「外貌协会」，偏爱高大威猛的类型，「我初恋嘅时候，男朋友都好高大威猛，喺隔离班嘅同学嚟。以前好容易，女仔追男仔隔层纱。佢有意思，跟住我就『哦』，都对佢有意思，一齐啦。去到大学有另外一位男朋友，都系……我啲friend话佢似马景涛。」但随著年纪渐长，她开始懂得欣赏内在美。她大赞老公非常细心，例如二人仍是同事时，一同用餐会为她递上纸巾抹干汽水罐上的水珠，这些微小的举动都令她觉得对方是一个可以依靠的男人。

