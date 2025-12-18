草蜢《老的辣》MV如时装骚 杰少被点名「DJ REMUS」重出江湖

草蜢成军40周年纪念企划由新歌《老的辣》揭开序幕，精心炮制的「特浓草蜢式」MV昨晚上架，除了招牌劲歌热舞，还有海量靓衫和腹肌放题，而且蔡一杰发放隐藏大招，「DJ REMUS」重出江湖首次亮相MV打碟，惊喜满满。相隔7年再拍新歌MV，草蜢加操练歌和健身，带几个行李箱的服饰上阵，蔡一杰说：「好耐冇拍MV，平时买买埋埋咁多靓衫，今次要倾巢而出。」苏志威笑指导演吩咐每人准备3套衫拍摄，结果他们每人带了13套衫到场。

蔡一智乘机卖广告拉生意

期间草蜢站在自转舞台上唱歌跳舞，来来回回转了半小时后表示晕陀陀，蔡一智说：「看似简单嘅镜头其实好难，要有好好嘅core muscles（核心肌群）先至可以做到动作。」蔡一杰补充：「因为周围漆黑一片咁样旋转，视线冇焦点，仲要跳舞，真系好难。所以做人最紧要『有焦点』！」还风骚表示是日焦点就在腰间他们的腹肌上。而首次在MV以「DJ REMUS」身份表演打碟的蔡一杰，配合灯光、带动全场气氛，台前幕后都起哄呐喊，蔡一智说：「其实好多人都唔知道蔡一杰其实系一名DJ，咁多年来我哋都冇褒奖过佢。（杰：系呀！）所以喺今次MV我哋就特别畀个焦点佢，蔡一杰以DJ身份On Stage表演，等观众见到佢嘅另一个Talent。」苏志威表示这是他与蔡一智主动向导演要求加入，蔡一杰闻言惊喜并甜笑，「其实好多年前我已经开始打碟，好多人都唔知我系专业嘅DJ，今次MV 我重出江湖，将来演唱会after party，我都可以打碟，大家一齐玩！」身旁蔡一智乘机卖广告拉生意：「生日、结婚、开party都可以叫蔡一杰嚟打碟，打畀我就会安排佢到会。嗱，我哋依家一条龙服务，打呢个电话揾我！」惹全场大笑。

喜与年青导演合作

今次草蜢与年纪轻轻的新导演及团队合作，蔡一杰爆与导演搞笑对话：「今朝导演问我嚟过嘉龙片场拍嘢未？我同佢讲，我哋30年前已经嚟拍嘢，但佢30年前未出世，哈哈！其实今次真系好开心同新导演、摄影师合作，成个团队都好年轻，好有活力。」苏志威认同：「新导演和摄影师有好多谂法，年轻嘅步伐，令到MV出嚟效果好突破。」此外，拍摄期间发生小意外，「行凶者」蔡一智现身说法：「有一场我揸住咪线系咁揈，好有型架，点知揈揈吓飞咗支咪出去，几乎掷到人。」苏志威笑指：「咪同你当年台上飞鞋底一样？！」蔡一智翻眼：「唔好讲远古嘅嘢啦！我头先真系好惊，好彩支咪乖乖落地！」他笑言fans万勿错过揈咪镜头。稍后草蜢将于圣诞节期间在马来西亚、明年一月在广州举行「RE：GRASSHOPPER」世界巡回演唱会压轴两站，之后立即投入40周年企划专辑，以及明年4月香港红馆举行全新草蜢演唱会，蔡一智预告新专辑将有别过往，会有很多惊喜。