Lokman回应陈志云为销飞「出口术 」指有镜仔成员现身叱咤 ：未被通知期待下次

影视圈
更新时间：21:45 2025-12-18 HKT
发布时间：21:45 2025-12-18 HKT

MIRROR成员邱傲然（Tiger）杨乐文（Lokman）昨日与夏韶声、朱栢谦、徐㴓乔（Asha）、卢慧敏（Amy）等出席ViuTV原创剧《存酒人》记者会，剧集下星期一播映，问到MIRROR「鹰小组」陈卓贤、柳应廷、邱士缙、邱傲然的团综《四镜大暴走》正播映，可会担心分薄收视？Tiger笑言不怕，指妈妈好开心可以一直坐在电视机旁收睇，他不觉得被力捧。Lokman笑言若力捧就不止两小时，应该连续两星期。

谈到跨年档期与《叱咤》颁奖礼撞期，引发成员是否分拆出席的争议。商台高层陈志云指「有一、两位成员会出席」，被网民质疑「出口术」销飞，网民洗版呼吁「千祈唔好跪」，Lokman澄清未听闻公司有成员出席安排，并解释：「咁好睇时间安排，去到都尽量出席……有嘢做去唔到，期待下次出现啰！」

MIRROR做澳门跨年骚不会出席《叱咤乐坛颁奖礼》。
今年初姜涛连夺「叱咤我最喜爱的男歌手」及「叱咤我最喜爱的歌曲」。
Anson Lo在《叱咤》中成绩同样亮丽。
姜涛在个唱中落泪。
Lokman正忙拍剧加上彩排澳门跨年骚，未必有时间捧场姜涛演唱会。提到姜涛在台上落泪，Lokman指姜涛一向对自己的作品和演出好高要求，相信他是满意自己的演出而感触。Tiger表示若有时间会去捧姜涛场。

