卫诗雅投诉老公不解温柔 拍摄新作挨更抵夜被弹皮肤差｜专访

影后卫诗雅（Michelle）正拍摄新作，要内地、香港两边走。入行多年的她，忆起拍戏「血泪史」，表示试过连续3日「追更」日接夜拍摄致皮肤差，笑称被医美老公周祉安（Kenley）激亲，完全不解温柔，弹老婆皮肤︰「你呢排块面好干㖞！」

期待《不日成婚3》

Michelle入行17年，作品不少，终凭《破•地狱》中饰演「文玥」一角，于今年《第43届香港电影金像奖》夺得「最佳女主角」殊荣，演技备受肯定，声价十倍。她分享得奖前后的经历，明言︰「以前喺街上有途人认得我，佢哋只会话睇过我嘅网上平台节目《卫食攻略》，得奖之后，街上好多人话睇过我拍嘅戏，好开心有人记得我系演员！我成日话想试吓做返以前嘅角色，所以真系好期待开拍《不日成婚3》，再演『可怡』。」她解释︰「我同陈家乐、岑珈其年纪大咗，成长咗；无论戏中角色的遭遇，定系我哋嘅现实生活都唔同晒，如果我再演呢个角色，会用乜嘢态度、情绪呢？」

Michelle近日在《晚吹－总有一瓣喺左近》亲述早年于大马拍鬼片《双魂》（图）时，在废弃大宅遇瓶子无突倒下的恐怖经历。

Michelle表示拍戏时间长，难免挨更抵夜，她试过连续3天日接夜，夜接日拍摄，「其实都挨到嘅，可以喺车程上瞓觉，OK啦！身体适应咗之后，就唔会觉得攰。最担心反而系拍摄期间病倒，咁就会好辛苦。」今年2月她下嫁医美医生周祉安，形容别人拍拖谈情会情深款款对望，但老公的视线却在她面部上「游走」，告诉她有纹或出斑 ！Michelle最近拍摄新作，内地、香港两边走，皮肤差了，她笑说：「同老公倾倾吓偈就话：『你呢排块面好干㖞！』佢有职业病㗎！其实我哋倾偈嘅话题，好多时都系关于美容。有时睇网上平台，无端端又会睇有关医美学术短片。我好多医美知识都系喺佢身上学返嚟，例如有乜嘢成份嘅护肤品唔可以长时间用。」

早前Michelle与医生丈夫被网民发现现身大埔策诚轩，为宏福苑五级火灾民提供义诊服务。

谈到护肤心得，Michelle指要「偷时间」，「洗完头就会敷住面膜去吹头，时间啱啱好，呢个系习惯，放狗我都会敷住面膜落街，人哋都认唔到你啦！」她特别注重面部清洁，「一定要彻底，会用起泡洗面产品同洗面仪，面部够干净，搽护肤品先吸收，先上到妆。」

Michelle笑言有位医美老公，最著数反而是她的妈妈，形容妈妈的肌肤如同剥壳鸡蛋，「妈咪得闲就会揾我老公，试吓打斑，又试吓新嘅美容仪器，老公嘅外母政策真系好成功！」

Michelle凭《破•地狱》夺香港电影金像奖影后殊荣。

Michelle感激《破•地狱》导演陈茂贤没有放弃她。

参演《破•地狱》令Michelle名利双收，她戏内戏外均视许冠文为父亲。